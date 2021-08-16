星座專家唐綺陽於官方頻道分享8/16～8/22星座運勢，太陽本周在獅子座尾端衝刺，特別凸顯獅子議題，我們都有自尊心爆棚的傾向，想成為最特別的那個人，這段時間很容易忍無可忍，稍有不慎易引發衝突，建議多誇獎人、多給予他人被重視的感覺。這段時間還凸顯接班人、小孩、演藝圈、政治圈的議題，社會處於紛紛擾擾的狀態，各方陣營壁壘分明，爭吵不休，每個人為了生存下去都有自己的一套說法，希望能強化自身的力量。

金星在周一中午進入天秤座，金星進入天秤是金星的強勢位，對於金牛、天秤來說是好消息，因為他們的守護星開始強壯起來了，金星進天秤對所有人來說也都是消息，因為它開始跟木星、土星產生和諧相，之前讓我們受困的某些局勢，將透過新的協商、新的合作模式展開了新的可能。

8/20周五天王星正式逆行，天王星之前的停滯期已經讓我們深深感覺到自己的理財方式必須要轉變，現在的逆行也是如此，它會讓我們感受到之前理財的後果是好是壞，理財不慎者現在就要開始蒙受損失，如果有良好理財習慣，這陣子就過得比較平順。透過這次天王星在金牛的順逆行交接，我們更能反省到自己理財的缺陷，周五天王星正式逆行後，即進入五顆星同時逆行的階段，懷舊氣氛濃厚，我們會從歷史中記取教訓，有機會開始反省並修正。

重要星象：太陽獅子衝刺，金星進天秤，天王星逆行

太陽獅子衝刺，重視自尊心的維護，應多給予誇獎鼓勵，傳遞正面能量，關注接班人、小孩、演藝圈等話題，大環境處於紛擾狀態，敵我陣營、壁壘分明，易為生存感到焦慮，進而想要強化自身。金星進天秤，嘉惠金牛座與天秤座，以往的困局有新的可能展開。天王星逆行，感受過去理財的成果，懷舊氛圍濃厚，記取過去的教訓並修正錯誤。

【工作注意：白羊、獅子、處女、天秤】

白羊：有年長型或女性貴人

獅子：適合獨自進行，避免摻和他人要求

處女：展現強勢的一面，以杜絕麻煩

天秤：與員工有關的事情，須衡量利弊

【桃花注意：雙子、巨蟹、射手、摩羯】

雙子：聰明伶俐反應快，因而收穫桃花

巨蟹：再多觀察一下，了解對方的背景

射手：強勢一些，能讓事情順利前進

摩羯：好好做自己，反能散發魅力

【財運注意：金牛、天蠍】

金牛：錢財狀況穩妥，可再固執一點

天蠍：在變數之中，靈活理財爭取機會

【健康注意：水瓶、雙魚】

水瓶：當心老毛病復發，壞習慣要改進

雙魚：天氣多變注意保暖，預防傳染疾病