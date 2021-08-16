國際疫情隨著新冠病毒不斷變種升溫，各國疫苗也拉警報。疫苗不足之際，國產高端疫苗也即將開打，不少民眾支持國產，不過也有許多民眾觀望或不支持，認為國產疫苗有所疑慮。

據高端疫苗官網公開的二期臨床試驗資訊顯示，20~64歲以及65歲以上的全年齡組，血清陽轉率(SCR)為99.8%，中和抗體效價(GMT Titer)為662，中和抗體倍率比值為163。而20~64歲組別，血清陽轉率(SCR)為99.9%，中和抗體效價(GMT Titer)為733，中和抗體倍率比值為180。統計檢定力P值為<0.001，整體成績相當出色，不過民眾期待值相當兩極。

針對高端疫苗，美國毒物理學教授招名威提出觀點，並指出高端疫苗最大的問題，以及不打應注意的事項，提供給給民眾參考。

(圖/今健康提供)

●高端疫苗有用嗎？安全嗎？毒物教授招名威解析

今健康採訪詢問「是否會選擇施打高端疫苗?」，招名威教授表示會選擇施打，原因除了國情上的支持，也從技術、保護力、副作用來看。

.製作技術及保護力

招名威教授先從製作技術解析保護力。高端疫苗達到免疫效果的方法，其實和AZ的腺病毒疫苗以及莫德納的mRNA疫苗等相似，皆為模仿病毒注入身體達訓練免疫功能、促使身體防護的效果，次蛋白疫苗的高端疫苗也是如此。因此從理論上來看，不論是高端、AZ、莫德納，效果會是一樣的。

招名威教授舉例，若以招名威本人的DNA及蛋白質各製作一款藥物，雖成分不同，但基本上都一樣是有招名威的基因存在，達到模仿招名威的效果。套用在疫苗來看，三者皆為模仿病毒。雖然若能經三期試驗自然是更好，但即便迫於現況緊急授權，疫苗效果也理應相當，莫德納對Dalta變種病毒或日後的變種病毒防護力多高，理論上高端也會相當。

另一方面，論技術而言，高端疫苗的次蛋白技術，和AZ的腺病毒技術及莫德納的mRNA技術相較之下有所不同。後兩者為新的技術，次蛋白疫苗則是技術純熟的疫苗技術，已行之有年，如百日咳、子宮頸癌等疫苗皆以此方式開發，因此對人體的負面影響問題較低也較可控，這也是為什麼對人體負面影響較低的原因。

.副作用、不良反應、不良事件

在副作用、不良反應、不良事件方面，是民眾最為關心的要點之一，招名威教授表示，不論是何種疫苗皆會發生副作用，高端疫苗的副作用基本上與其他疫苗相當，不過理論上而言，副作用、不良反應、不良事件等負面影響機率及嚴重程度，高端疫苗都會相較比其他疫苗明顯來得低，且這並不影響疫苗的保護效果。

日前傳出顏面神經失調、眼壓過高的消息，招名威教授則表示，以目前情況來看尚無法確定是副作用、不良反應還是不良事件。但是也呼籲藥廠、政府還是需持續注意這情況，因為有發生，不論被歸類為何，都是代表著具有一定程度的關聯性，如該案例若為高敏感族群，日後此高敏感族群就得留意或避免。

●哪些人適合打高端？哪些人不宜？

除了保護力和副作用，民眾也關心哪種人比較適合施打？什麼族群不適合？招名威表示，高端疫苗對人體的負面影響低，因此理論上符合絕大多數的民眾，尚無確切不宜施打的族群，就連日前對其它疫苗較擔心的年長者、免疫力較弱的族群也適合施打高端疫苗。不過當然，這是目前現有數據所推測的理論。

●高端可和其他疫苗混打嗎？

至於高端是否可以和其他疫苗混打，招名威教授則認為是行得通的，因為不論是腺病毒疫苗、mRNA疫苗、次蛋白疫苗，雖然種類不同，但概念相當，因此混在一起打對身體的影響差異並不大，那麼接下來就是看是否能夠１加１大於２，是可以做後續觀察。

(圖/今健康提供)

●高端疫苗３大爭議，招名威指最大關鍵問題！

高端疫苗最備受關注、最大的爭議就在「沒有通過國際認證」、「沒有三期試驗」、「僅通過緊急授權」等，綜合來看，就是民眾無法實際確認疫苗是否真的有效、是否安全。

對此招名威教授認為，民眾關注這３點主要出自於關心疫苗的保護力及副作用等，這３點皆有一定程度的重要性，不過建議思考現在這疫情威脅下，是否為絕對必要。

招名威教授認為高端疫苗最大的關鍵問題，在於缺乏公關能力，再好的產品都需要包裝、介紹給大眾，有問題時也要有人詳細的說明解釋，高端疫苗在面對波濤洶湧的質疑聲浪下，無法有系統性的逐一做詳細解釋，以至於難以取信於民眾。

招名威教授舉例，高端疫苗就如同沒有去考國際證照的學生，這並不代表這個學生實力不佳，從以往成績來看，各方面確實都相當優異，但許多公司確實就是看證照、面試，沒證照、面試又表現得不盡理想，及便能力再好也會讓人有所質疑。

(圖/今健康提供)

●不打高端疫苗，防疫需注意些什麼？

招名威教授認為，現在謠言勝過於人心，若民眾不想打高端疫苗是可以理解的，不過也應持續做好防疫，並建議盡早施打其他疫苗，目前絕大多數的疫苗皆能對身體有一定程度的保護，施打疫苗絕對是有勝於無。後續也應繼續觀察高端疫苗的動向，若後續高端疫苗能確實的證明是安全且具有保護性的，應盡早跟上施打進度，別因為政治等考量，延誤了對自己的保護。