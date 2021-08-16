印尼陸軍參謀長安迪卡·佩爾卡薩 (Andika Perkasa)上將在7月表示，女性軍官招募過程中的體格檢查應與男性體檢相似，這標誌著所謂的「貞潔檢驗」終於結束。

軍事時報(Militarytimes)報導，貞潔檢驗就是要確定女性新兵的處女膜是否完整，檢驗的方法就是用手指試探，這種測試在早期基督教也有，而伊斯蘭教教義也將其納入其中，在如今的時代，這種侵犯女性身體與尊嚴的做法一直受到批評。2014 年 11 月，世界衛生組織發布了指南，指出雙指檢測不符衛生，也沒有意義。

佩爾卡薩在7月的聲明說，女性從軍者的體檢應該僅止於體能與智力進行評估，與女性的私生活無關。並補充說，男性軍人結婚的申請現在應僅限於行政事務(意即原則準許)，而無需對軍官的未婚妻進行體檢。

佩爾卡薩將軍說，陸軍司令部正在做正確的改革。其他營指揮官也有責任聽從這項命令，並認識到這種做法不科學又濫用權利。

不幸的是，據人權觀察稱，其他國家，包括阿富汗、埃及和印度仍有類似的測試。