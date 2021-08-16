一名擔任特勤工作的軍人，瞞著妻子假裝「單身」，與前女友交往，還讓前女友懷孕生子；正宮為了申請女兒的托育津貼，上網申請戶籍謄本，驚見丈夫的戶口竟然多了一名「長男」，氣到流產，並向丈夫、小三提告求償。不過小三喊冤，表示懷孕8個月才知男友竟是「人夫」，自己也是受害者，一審、二審皆採信小三說法，判特勤男得賠妻子50萬元、小三免賠。

根據判決書，這名擔任政府官員特勤的軍人與妻子在2015年結婚，婚後兩人戶籍分設二處、育有二女。特勤妻指控，2018年初為了申請長女的托育津貼，上網申請戶籍謄本，赫然發現丈夫於2017年認領一名「長男」，追問之下才知丈夫外遇，讓她大受打擊，當時已懷孕8周的她，因而流產，憤而向丈夫、小三提告求償100萬元精神撫慰金。

小三喊冤表示，與特勤男曾短暫交往後分手，直到2016年才恢復往來，由於特勤男工作性質特殊，且貌似敦厚，交往期間對他的工作、交友狀況都沒有過問，直到快要生產，多次向人夫提到需要身分證報戶口，對方屢屢推託，之後才坦承已經有老婆。她強調自己是被人夫矇騙了，事前從來都不知道人夫已婚。

小三母親也證稱，女兒懷孕3個月時，「街頭巷尾都知道特勤男是我女婿」，她曾多次催促特勤男到家裡提親，但對方用種種理由推託，最後稱等小孩生下再結。小三母親更說，特勤男當時在總統上班，到台中他們家住好幾次、好幾天，通常都是早上3、4點離開去台北上班，還說總統府上班都是這樣。

小三母親稱，如果（特勤男）有結婚的話，怎麼可能晚上那麼頻繁出來外面住，所以自己當時沒有想太多，女兒應該是懷孕8個月才知對方已婚。

台北地院根據種種證據，採信小三不知特勤已婚，僅判特勤男得賠50萬元；正宮不服提上訴，高等法院駁回上訴，維持一審原判確定。而特勤男在在姦情曝光後，已卸下軍人身份改從事餐飲業。