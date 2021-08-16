荷蘭環保家柏葉．史萊特(Boyan Slat)於 2013 年成立海洋基金會(The Ocean Cleanup)，試圖清除海洋塑膠垃圾以來，他們已經設計了許多垃圾撈捕器，也取得了一些成功。如今他們要把原本的被動式垃圾收集器，改成具有動力的垃圾收集船，可以增加收垃圾效率。

新阿特拉斯(Newatlas)報導，史萊特最初是以海洋攔油索為原型，設計一種巨大的 U 形漂浮障，讓塑料垃圾隨著海流漂進來，然後被浮游障旁邊的網子來捕獲，之後這個設計愈來愈大，以增加捕捉垃圾的效率。

然而，在實際製作之後，卻發現海風在與海浪經常壞事，它們會打亂U型障的形狀，還有一次打斷了攔阻索。因此，團隊對系統做了一些修改，其中最引人注目的是一個巨大的阻力傘，旨在穩定整個系統的漂流速度，維持住U型開口的形狀，使移動較快的塑膠垃圾可以進入開口並留在那裡。這樣的改造確實成功，他們做出了好幾個系統來捕集垃圾，並把收到的垃圾做為資源回收再利用。

該團隊現在又有新的想法，他們不想要被動的等垃圾漂進去，而是想要用類似拖網漁船的方法，用船隻來拖曳，以 1.5 節的穩定速度拖過水面，就能更快的捕捉垃圾。根據海洋基金會的說法，這種設計的另一個好處是，可以擴大規模，並在商業上更具可行性。

這個計畫稱為「珍妮」(Jenny)，它是一個有800公尺長的障礙索，它已經完成，將在這星期首次部署在太平洋垃圾帶，並將在未來15個月裡，接受70多次單獨測試，以確定設計可靠，並且證明它對環境有善。

該團隊表示不止設計海洋上的垃圾收集器，他們也設計在河川裡使用的垃圾收集船。最終，該團隊希望到 2040 年，將漂浮的海洋塑料減少 90%，他們很希望更多國家與企業能一起協助。