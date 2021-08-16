對於行政院原本規劃用一千元兌換「振興五倍券」，後來在黨內立委反彈下，朝向全民免費領取五倍券的方向規劃。吳子嘉透露，因為原本五倍券的破口會讓民進黨所有立委下次沒辦法選舉；他預估，蘇貞昌在明年2月之前會下台。

吳子嘉15日在《董事長開講》網路直播中指出，蘇貞昌想要向老百姓要1千元換振興五倍券，完全不知道台灣底層小商家倒閉，因為現在part time的人口數大約有90萬到100萬人，台灣變成「朱門酒肉臭，路有凍死骨」。

吳子嘉說，從去年底到今年初，台灣原本是防疫第一名，結果變成倒數。二月的時候蘇貞昌還說台灣沒有打疫苗的迫切性，結果現在死了800多人，美麗島電子報也報導蘇貞昌民調已經死亡交叉。

吳子嘉批評，花了一大堆錢去印振興五倍券，最後搞到民進黨內不滿，內閣怎可能做下去？因此他預估，蘇貞昌在明年2月之前，百分之百下台。因為五倍券的破口會讓民進黨所有立委下次沒辦法選舉，這才是大問題！這是「指鹿為馬」，在測試民進黨的底線。

吳子嘉預估，蘇貞昌明年2月會光榮下台，離開行政院，會成立「競選總統辦公室」。