女星熊熊（卓毓彤）擁有甜美外型、G奶火辣身材，個性率真不做作，受到不少粉絲喜愛，近日卻遭到一名變態攝影師騷擾，讓她難得動怒直罵「低級噁心」，並呼籲女孩們要慎選攝影師別被騙了。

熊熊表示，自己對於酸民，一直都是走刪除封鎖路線，反正眼不見心不煩，尤其公眾人物更會被言語霸凌、謾罵、騷擾等，她已見怪不怪，可近日在攝影師好友的粉專上，總有個酸民會特意tag她講變態話，讓她終於忍不住去點開對方的帳號，竟發現對方也自稱是攝影師。

熊熊呼籲網友要慎選攝影師，要好好保護自己。（圖／翻攝自熊熊臉書）

該網友會以「個人有興趣的主題」作為和模特兒的互惠條件，但熊熊看了一下對方的作品，認為期照片偏色情，拍攝技巧也很普，甚至還有收費制度，不禁直言「感覺是願意裸體才會互惠」。

而熊熊擔憂會有無知少女受騙，強烈呼籲想拍美照的人要慎選攝影師，「不要隨便亂簽約，也不要單獨赴約，要時刻保護自己，防人之心不可無，你不會知道，會發生怎樣的危險」，建議盡量找有工作室、評價好的，否則出問題就怕求助無門，希望女孩要好好保護自己，最後忍不住再次痛罵變態攝影師「低級噁心自稱自己是攝影師，真的不要侮辱真正的攝影藝術工作者好嗎」。