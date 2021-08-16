《歐亞時報》（The EurAsian Times）15日報導，印度自製的「光輝」（Tejas）戰機計畫持續推進，新版的光輝MK1A預定於2022年3月進行首飛，但專家認為，光輝在武器整合、製造國權力、系統可靠性、設備出口難易度、實際操作經驗等層面，都不如中巴合作的JF-17「梟龍」戰機，因此在出口上恐難以與其匹敵。

《印度斯坦時報》（Hindustan Times）13日報導，印度斯坦航空公司（HAL）總裁馬德萬（R Madhavan）透露，光輝MK1A的各項設計審查已接近完成，預定2022年3月進行首飛；該型機量產所需的奇異（General Electric）F404發動機採購協議也已幾乎達成，將於不久後公布。

目前光輝正與梟龍競爭國際輕型戰機市場，包括馬來西亞空軍輕型戰機（LCA）標案、阿根廷下一代超音速戰機計畫等，雙方都參與了競爭。不過印度智庫「和平與衝突研究所」（Institute of Peace and Conflict Studies）資深研究員密特拉（Abhijit Iyer-Mitra）指出，光輝僅整合印度和部分西方國家的武器，表現不如擁有大量且完整大陸供應鏈的梟龍；而若想要使用西方國家的武器，買家可能不會選擇印度製造的戰機。

而巴基斯坦、伊朗、北韓等人權紀錄不佳的國家更喜歡大陸產品，因為能降低遭受國際制裁影響的風險，且與手握否決權的聯合國五大常任理事國之一打好關係，也是一大利多。

另外，梟龍包含的技術主要來自大陸，義大利航電、俄羅斯發動機等設備的出口難度也較低；而光輝使用美製發動機、以色列雷達，以及混雜多國技術的航電設備，讓其出口作業相對複雜。

巴基斯坦軍事專家拉薩（Shahid Raza）則指出，目前僅有印度空軍採購光輝，且已服役的數量不多。梟龍則已服役10年以上，並生產超過100架，相對容易受到國際客戶的信任。