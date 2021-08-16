美國智庫專家指出，中國大陸「與美國本世紀交手過的任何對手都不同」，若雙方為台灣問題爆發大規模武裝衝突，將讓彼此都承受大量傷亡。這不僅可能在美國社會引發反戰情緒，中國大陸也由於長期實施一胎化政策，任何一名陣亡的官兵都可能代表一個家庭「絕後」。

華府智庫「傳統基金會」（The Heritage Foundation）亞洲研究中心（Asian Studies Center）資深研究員成斌（Dean Cheng）告訴軍事新聞網站「任務與目的」（Task & Purpose），中國大陸擁有包含太空感測器在內的廣泛情監偵（ISR）能力，以及庫存龐大的先進武器，包括反艦飛彈、巡弋飛彈、潛艦等，能在美軍馳援台灣時發動攻擊。

前北約（NATO）歐洲盟軍最高統帥、退役美國海軍上將史塔伏瑞迪斯（James Stavridis）指出，美軍將面臨3項主要挑戰，包括瞄準艦隊的艦射或陸基極音速飛彈、針對關島等太平洋基地的長程打擊，以及試圖癱瘓美國指揮管制體系的網路攻擊。不過智庫蘭德公司（RAND）東亞外交國防專家哈洛德（Scott Harold）指出，解放軍從未實際在聯戰體制下進行過作戰，但美軍於過去30年的海外行動中已獲得大量經驗。

成斌強調，光一艘美軍航空母艦上就載有5000人，若其遭到命中，就算沒有被擊沉，也將面臨數百人、甚至更多的傷亡，對美國社會情緒造成沉重打擊。不過這點對中國大陸也相同，由於其1979年至2015年實施一胎化政策，導致任何一名解放軍官兵都可能是家裡的獨生子；因此每一名官兵的陣亡，皆可能代表著一個重視血脈存續的華人家庭絕後，並留下需要撫養的父母、祖父母和外祖父母。