海地14日遭到規模7.2強震重創，至今已知724人喪命，搜救人員努力搜尋瓦礫殘堆裡是否還有生還者，於此同時，熱帶風暴葛瑞斯來勢洶洶，即將侵襲這個滿目瘡痍的國家。

預計葛瑞斯（Grace）即將16日登陸橫掃海地並帶來豪大雨，屆時當地的搜救工作將更棘手，美國國家颶風中心（US National Hurricane Center NHC）表示，豪大雨可能引發洪患。

而重創海地的強震使得當地數百棟平房與建物夷為平地。這個位於加勒比海的國家，11年前也曾遭逢強震重創尚未復原，上個月又發生總統遭暗殺的不幸。

海地當局指出，哥倫比亞的傭兵與海地自己人同謀刺殺總統摩依士（Jovenel Moise），不過總理亨利（Ariel Henry）表示，各部會官員將致力於盡快舉行產生新總統的大選。

海地西南部的震災災情最慘重，特別是鄰近震央的沿岸城市萊凱（Les Cayes）附近，海地官員在記者會中表示，搜救工作仍持續進行中，目前已知死亡人數增至724人。

天主教教宗方濟各（Pope Francis）呼籲各國盡快馳援；美國國際開發總署（USAID）署長鮑爾（Samantha Power）表示，美國已運送緊急援助物資，並組成配備特殊裝備的65人搜救隊前進海地。（譯者：曹宇帆）1100816