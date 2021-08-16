財團法人新竹市天主教仁愛社會福利基金會為籌募身心障礙朋友服務經費，趁著中秋節即將到來，舉辦「愛月2021中秋LOVE義賣」。今年受到疫情的衝擊，訂購數量遽減，目前只賣出3000盒，距離義賣目標1萬2000盒還有很長遠的距離，基金會懇請社會大眾愛心訂購，期盼能募得300萬元服務經費，讓身心障礙朋友的學習之路有愛隨行。

天主教會為提供身心障礙朋友全生涯支持服務，於2006年成立仁愛社會福利基金會，隔年立案附設晨曦發展中心，提供早期療育、日間照顧、社區居住、個案管理服務等。疫情3級警戒期間，仁愛基金會不斷調整服務型態，工作人員每天以電話或視訊關懷服務對象，社工員也到宅進行關懷訪視和贈送生活物資。

目前疫情已降為2級警戒，服務對象很高興回機構及據點接受服務，教保員發揮創意製作防疫隔板，讓學員保持社交距離，所有服務人員也配合防疫措施，一起安心防疫，守護健康。

仁愛基金會執行長林湘雅表示，因所服務的身心障礙朋友多數為重度，自製月餅較困難，今年與知名廠商手信坊、查理布朗、新東陽配合2021中秋禮盒義賣活動，期盼透過活動，宣傳服務理念及籌募服務費用。

不過因為今年受到疫情的衝擊，公司行號及個人訂購的數量遽減，目前只賣出3000盒，距離義賣目標是1萬2000盒仍有段距離。仁愛基金會表示，中秋義賣訂購至9月3日截止，凡透過仁愛訂購中秋月餅的部分款項，將成為教學、復健等服務經費，懇請社會大眾愛心訂購，期盼能募得300萬元服務經費。