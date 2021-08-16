「新竹光臨藝術節－光之島」16日晚間盛大開演，200年古蹟東門城化身「環形劇場」，以180度投影動畫、燈光秀給民眾視覺震撼，直播上線5分鐘即破萬人觀賞。本次是疫情警戒降級後全國最大型的戶外直播式展演，專為「線上展演」設計，跨越地理限制讓民眾深入其境體驗。展演也由優人神鼓獻上經典劇目《祭天》、林智堅市長擔任劇場「主祭者」，蔡英文總統也線上觀賞、還透過影片現身讚「令人驚艷演出、大膽嘗試」。林智堅市長預告，若疫情狀況穩定，10月預計推出新竹光臨藝術節系列活動，屆時將配合5倍券相關優惠，盼振興經濟。

「新竹光臨藝術節－光之島」當晚8時半在市長林智堅臉書線上首映，以新竹在地一代燈師蕭在淦的故事開始，高齡九旬的他親手製作了東門城造型燈籠，接著畫面導入科技動畫，描繪出東門城的線條，象徵傳統與現代的傳承、融合，為展演揭開序幕。

接著畫面帶到東門城，知名主持人黃子佼開場，介紹優人神鼓經典劇目《祭天》，並由林智堅擔任主祭者，誦念祈願文。緊接著就是優人神鼓為新竹市量身打造的全新劇目《新竹能量》，表演者搭配虛擬投影動畫，視覺與聽覺都帶來極大震撼。

黃子佼與林智堅也同台為民眾開箱環形劇場，黃子佼笑說從來沒想到能在迎曦門前與林智堅對談。林智堅則分享近200年歷史的迎曦門歷史，早期城門是防禦功能，也因東門城旁有9個街道，現在則成為新竹人回家、工作或談戀愛必經的路。

林智堅說，新竹市有300年歷史，如何讓古蹟重現也是他這幾年的重要工作，讓古蹟風華再現，現在東門城廣場鏡面地下道更是年輕人練舞聖地，讓現代與歷史在這裡交融、共存。

總統蔡英文更驚喜線上現身，她說，《光之島》是大膽嘗試，呈現出新竹市是有活力、不斷創新的城市，更打破表演空間限制，將周邊城市地景都變成表演者的舞台，這是一場令人驚豔表演。

蔡英文感謝藝術家在疫情期間仍堅持理想，才能帶來這場完美演出，隨著疫情受到控制，希望未來有更多更棒演出，帶給大家更多共鳴。

林智堅也緩緩道出面臨疫情挑戰，從停辦2021台灣燈會，到轉型2021新竹光臨藝術節，又因疫情延期，今以全新線上展演模式呈現，一路來的心情轉折，也讓他深刻體會到「光來了，黑暗就會散去。」堅持到底，盼讓新竹光臨藝術節的藝術作品，這些「光」能持續點亮新竹、點亮台灣。

最後，劇場則以Bito《光之島》，透過180度環形屏幕投影，結合東門圓環燈光秀，呈現最台生命力的動態圖騰，有客家花布、機車瀑布、台灣特有種帝雉、石虎等，為表演畫下句點。