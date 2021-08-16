塔利班公布最新照片，已控制阿富汗總統府。阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）在塔利班（Taliban）兵臨城下之際棄國逃離。行蹤成謎的甘尼剛剛在臉書發文表示，離開是為了避免血流成河下的困難決定。
甘尼臉書全文如下：
以真主的名義，至仁至慈悲，親愛的同胞們！
今天我做了一個艱難的選擇，考慮面對進入總統府的武裝塔利班，或離開過去我奉獻20年的祖國，如果他們離開了，許多同胞可能會被殉難，600萬的喀布爾應該會被摧毀，可能發生巨大的人類災難，塔利班計劃驅逐我，攻擊整個喀布爾和人民，為了避免血流成河，我決定最好離開。
塔利班靠劍和槍贏得勝利，現在他們負責保護同胞的尊嚴、財富和自尊，但他們沒有贏得人心，歷史上從未有過賦予任何人合法性，他們現在正面臨新的歷史考驗。他們要會保護阿富汗的名字和榮譽，或是優先考慮其他方面，很多人和許多部落對未來都很害怕。
塔利班必須保證阿富汗制定一個明確的計劃，並與人民分享，才能贏得所有國家、部落、不同部落，姐妹和婦女合法性和人民的心，我會一直思考和規劃為我的人民服務，接下來還有更多的會談。
阿富汗萬歲
塔利班拿下阿富汗首都喀布爾後，不僅包括美國大使館在內的各國外交人員緊急撤離，成千上萬的當地居民也倉皇逃難，整座城市儼如末日。阿富汗總統甘尼外傳已逃往塔吉克；另據卡達半島電視台報導，甘尼和他的妻子一行人，已飛往鄰國烏茲別克首都塔什干。甘尼臉書發文則未證實他人在何處。
文章來源：甘尼臉書
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