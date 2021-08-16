最新調查顯示，過去三周以來，全美普通汽油每加侖平均價格暴增3美分至3.25美元，遠比去年同期高出一美元。美國汽油價格持續攀高，恐加劇通膨升溫壓力。

調查亦顯示，柴油每加侖平均價格如今為3.33美元，較三周前高出2美分。美國總統拜登11日公開呼籲石油輸出國家組織（OPEC）與其盟國增產，希望紓解通膨升溫壓力，其中特別提及汽油價格攀升問題。

但研調機構Lundberg Survey業界分析師倫德伯格（Trilby Lundberg）表示，隨著國際原油價格開始下滑，美國汽油價格應該會停止攀升。