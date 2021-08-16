愛爾蘭史上首位奧運跆拳道國手烏利(Jack Woolley)被打了！根據他本人在IG的描述與照片（應該是旁人拍的），他周末在都柏林的市中心遭到一位暴徒襲擊，渾身血人一般，後來被送往聖詹姆斯醫院，他嘴唇的傷勢嚴重必須接受整型手術。這群暴徒約有12個人，男女都在20多歲。

烏利寫道：「我那天晚上（當地時間8月13日）與朋友吃飯、喝了幾杯，沿著利菲河走回去時遇到一群幫派份子，他們凶暴地攻擊經過的人，很不幸當我路過的時候也成為他們隨機攻擊的受害者。」

其中有個暴徒衝過去朝烏利臉上打了一拳，暴徒隨口說：「抱歉我打錯人了。」然後又跑去別的地方揍人，許多無辜市民遭殃。

烏利今年22歲，代表愛爾蘭參加東京奧運跆拳道58公斤級，首戰被阿根廷選手擊敗而止步16強。由於暴徒「不講武德」無預警就衝上來一拳，烏利即使有一身好武藝也來不及施展，他的上唇破裂大量流血，染紅身上的白襯衫。

很多個小時之後，烏利終於等到手術醫治，目前已無大礙。根據《愛爾蘭時報》報導，當地警方在幫派鬧事後趕往現場，但沒有抓到任何人，案件還在偵查中。★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障。未成年者請勿飲酒。