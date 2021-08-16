熱低壓持續發展，最快明天發展為輕度颱風「奧麥斯」；各國路徑看法分歧，部分模式模擬有機會往台灣來，不過走到一半夭折的機率也不小，有待觀察。今午後熱受對流發展影響，局部地區有強降雨，近山區甚至有雷雨，提醒民眾當心。

今、明兩天中午過後對流旺盛，瞬間強降雨機率高，局部地區更有「劇烈天氣」。上半天天氣晴朗，戶外活動應做好防曬。今各地氣溫：北部24至35度、中部24至35度、南部24至34度、東部24至36度。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，指目前位在關島東方的熱帶性低氣壓持續發展，根據台灣氣象局、日本氣象廳判斷，此低壓最快明天成為颱風「奧麥斯」；美國預測後天生成。

多數模式預估颱風形成、通過關島附近海域後，將轉西北西方向移動，「遠遠地遙指台灣」，也有部分路徑顯示往台灣接近；不過大部分模式模擬，颱風走到一半「夭折」可能性很高，等它靠近台灣，已不成氣候。

吳德榮分析，這麼長的移動過程，或許途中有不利颱風發展的環境，「才會走到一半就掛了」，但由於至少5、6天的觀察期，加上北至琉球、南抵呂宋島這麼一大片區域，都是颱風可能進入的範圍，「現在討論都太早，應繼續觀察」。

明起天氣不穩定、水氣偏多，陸風環流有為南台灣帶來短暫陣雨機率。本周末天氣與颱風動向相關，民眾應隨時關注颱風動態。