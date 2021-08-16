工業電腦廠樺漢(6414)召開線上法說，董事長朱復銓表示，2021年下半年訂單出貨比（B/B Ratio）達1.6～1.7，雖面臨缺料逆風干擾，但三大事業體第三季營收均可望成長達雙位數，帶動下半年旺季營運逐季向上，預估上下半年營收仍可望維持往年4比6水準。

而樺漢透過私募發行15億元可轉債，引進聯發科及威盛為長期合作策略性投資夥伴，預估稀釋股權約6.56％。朱復銓指出，將透過技術業務互補優勢形成黃金三角，聚焦搶占智慧金融、零售、辦公、製造、物流、網通等6大領域的AIoT產品應用商機。

朱復銓表示，第三季以樺漢個體及設計製造事業營運成長動能最強，主要受惠政府彩票專案及金融零售休閒，兩者均可望繳出高雙位數成長。而智慧工廠應用受惠AIoT及資安需求帶動，亦可望繳出雙位數成長。整體設計製造事業全年營收目標成長達雙位數。

S&T/Kontron的品牌通路事業，上半年訂單出貨比達1.35，主要受惠智慧交通、政府公建及電動自駕車需求暢旺，年專案訂單分別逾新台幣33億、32億及7億元，看好全年業績可望突破14億歐元（約新台幣462億元）。

至於帆宣的系統整合事業，受惠半導體、面板廠進入資本支出高峰，帶動相關設備供應鏈接單動能續強，5G專網應用需求快速成長，目前在手訂單已創325億元新高，配合設備及客製化製造訂單陸續入帳，產品組合優化將帶動獲利逐季提升。

朱復銓指出，雖面臨缺料及漲價問題，第三季毛利仍可望持續成長，部分訂單雖遞延至明年首季交貨，但今年上下半年營收仍可望維持4比6水準。總經理蔡能吉表示，第三季缺料狀況仍嚴峻，但預期第四季至明年首季有望紓緩，提高的採購成本亦將轉嫁給客戶。

對於策略結盟聯發科及威盛，朱復銓指出，三方已鎖定智慧辦公及工廠領域，積極開發設計運用最新AIoT晶片組平台、人工智慧及機器學習軟體技術的新產品，可廣泛適用「固定＋行動＋穿戴式」裝置，並支援5G系統，滿足各產業多元化使用環境需求。

樺漢指出，後疫情已改變人們生活習慣，帶動遠距教學、線上會議、遠端監控等的需求強勁增加。樺漢將發揮IPC整合優勢新定義，從傳統工業電腦（Industrial PC）進入第三世代的雲軟硬智慧平台（Innovation Platform Connecting），以搶攻更多AIoT市場商機。