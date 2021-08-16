雲朗觀光集團旗下雲品(2748)受疫情三級警戒衝擊整體業務營運，2021年第二季每股虧損0.72元、上半年每股虧損0.35元，雙雙轉虧落底。不過，隨著疫情漸趨穩定，7月營收已自谷底回升，公司將透過多角化業務布局搶攻降級後的國旅市場，力拚營運谷底回升。

雲品第二季合併營收2.22億元，季減達56.17％、年減8.26％，營業虧損0.9億元，較首季獲利0.43億元大幅轉虧、虧損幅度年增27.93％。雖有業外收益挹注，歸屬母公司稅後虧損0.54億元、每股虧損0.72元，均創歷年新低。

合計雲品上半年合併營收7.3億元、年減1.52％，為同期次低。營業虧損0.46億元，但虧損幅度減少5.4％。不過，因業外收益驟減71％，使歸屬母公司稅後虧損0.26億元、每股虧損0.35元，較去年同期獲利459萬元、每股盈餘0.06元轉虧，均創同期新低。

雲品表示，國內新冠肺炎疫情5月起急遽升溫，全國疫情警戒於5月19日提升至三級。雲品配合防疫措施，旗下台北君品酒店、日月潭雲品溫泉酒店住房業務啟動自主性休館，餐飲僅開放君品館內餐廳外帶外送，致使第二季及上半年營運轉虧落底。

雲品指出，集團在自主休館期間全力加強各飯店客房、餐廳、公設等區域清潔防疫，並取得泰華施國際清潔消毒認證。日月潭雲品於7月13日重新開館，採審慎防疫的降載方式恢復住房營運，並陸續推出安心住房等專案，搶攻疫情降級後的國旅市場。

同時，雲品第二季及7月透過雲朗選物購物平台銷售星級料理外賣，結合台北米其林及人氣名店業者推出頂級外賣料理，提供外帶外送銷售服務。宴會事業部分，則首次推出線上婚宴與微型婚宴，運用線上宴會與實體儀式與外賣美食虛實整合，試圖開展新商業模式。

隨著日月潭雲品降載恢復住房營運，以及全國疫情於7月底降至二級，雲品7月自結合併營收0.38億元，雖年減達74.54％、但月增達34.36％，已自6月谷底顯著回升。累計前7月合併營收7.69億元、年減13.84％，續處同期次低。

隨著雙北及宜蘭8月3日起開放餐飲內用，雲品攜手同業礁溪老爺、墾丁凱撒聯賣2款高價位住宿券產品，有望帶動整體營運動能，並以線上購物、委託經營管理等多角化業務布局，盼擴大餐飲市占率，帶動整體營運復甦、恢復成長動能。

雲品認為，觀光旅遊業短中期雖不會好、但長期不看壞，隨著疫苗施打率普及與警戒降級後的國內消費市場，雖不期待會立即出現報復性旅遊，但在疫情與全球產經逐漸趨於穩定的前提下，仍有助未來營運逐步回溫。