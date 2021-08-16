連鎖餐飲集團瓦城(2729)受疫情三級警戒衝擊，2021年第二季營運首見虧損，稅後虧損0.19億元、每股虧損0.86元雙創新低。所幸在首季獲利創次高撐盤下，上半年稅後淨利1.05億元、仍年增達31.94％，每股盈餘（EPS）4.59元，仍較去年同期谷底顯著回升。

瓦城表示，集團在三級警戒期間持續提升安心美食服務規格，強化外帶外送服務量能，拓展線上商城及全新個人套餐策略，使業績收益逐步回穩。隨著疫情逐漸受控，餐廳內用重新開放、疫苗施打率提升，配合政府經濟振興政策等條件，下半年營運可望逐步向上。

瓦城董事會通過2021年上半年財報，合併營收21.92億元、年增3.08％，為同期次高。毛利率51.36％、營益率6.4％，優於去年同期51.07％、5.75％。歸屬母公司稅後淨利1.05億元、年增達31.94％，每股盈餘4.59元，較去年同期谷底顯著回升。

不過，以此推算，瓦城第二季合併營收9.26億元，季減達26.78％、年減達10.02％，為近4年半低點。營益率47.78％、營益率負2.3％雙創新低，本業營運首見虧損，使歸屬母公司稅後虧損0.19億元、每股虧損0.86元，單季首見虧損、雙創新低。

瓦城表示，去年國內疫情最嚴峻時期並未升級至三級警戒，但今年全台警戒自5月中升級三級警戒，禁止內用使餐飲業營運遭逢更嚴重衝擊。瓦城對此迅速建立熱點區域外送車隊、布局品牌雲端廚房、推出個人餐點及開發線上商城因應，以強化外帶外送提升服務能量。

透過「虛實並進」策略靈活因應，瓦城得以儘速穩住營運動能、控制衰退幅度，業績在三級警戒後2周止跌回升。第二季整體營運雖難逃虧損，但在首季營運繳出佳績撐盤下，使上半年整體營運仍較去年同期谷底回升。

瓦城表示，無論疫情持續與否，集團因應做出的服務重大應變將成為常態，為營收帶來更多元來源及面向。隨著疫情趨緩警戒降級、疫苗施打率提升，民眾消費信心逐步恢復帶動餐廳人潮逐漸回籠，配合振興措施及節慶促銷檔期，對下半年營運逐步回升審慎樂觀。