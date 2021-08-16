振興券政策急轉彎，改全民免付直接領，東華大學教授施正鋒老婆今(16日)在臉書留言表達看法，之前一千換五千稱為振興五倍券，「現在改成零元換五千就是振興無限倍券，真是聰明的政府，要再聰明一點，就是不要綁住券」。

行政院推出振興券，認為有使用期限能在短期刺激經濟，商家拿到券又會祭出優惠，因而擴大經濟效益；原規劃民眾花一千元換五千元券，但因朝野爭議和批評聲浪，朝向免一千元全民領券規劃，但詳細期程尚未公布。

施正鋒老婆今在施正鋒臉書指出，之前一千換五千稱為振興五倍券，「既然效果這麼大，應該一元換五千，不就變成振興五千倍券，現在改成零元換五千就是振興無限倍券，真是聰明的政府」。

施正鋒老婆進一步說，「要再聰明一點，就是不要綁住券，讓需紓困、可振興的人自行發揮。」

另外，行政院長蘇貞昌今日上午9點邀請執政黨立委至行政院討論振興券政策。由於政院沒邀在野黨討論振興券，國民黨主席江啟臣批評這是「密室協商」。