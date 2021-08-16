今年第12號颱風奧麥斯最快今天生成，氣象達人彭啟明表示，距離台灣東南東方約3500公里的熱帶性低氣壓，有機會在這1、2天發展為第12號颱風奧麥斯，有些預測顯示會到台灣，但4、5天後的預測分歧仍相當大，過幾天再來關注即可。氣象局則是預估，颱風周二生成的機率較大。

熱帶性低氣壓以每小時29公里速度，向西北西移動。(翻攝自氣象局)

彭啟明在15日的看天氣影片及臉書上指出，熱帶性低氣壓很有機會在這1、2天天發展成為今年第12號颱風奧麥斯，由美國所命名，是漫遊的意思。而熱帶性低氣壓是從東太平洋越過換日線過來西太平洋，路徑會不會到台灣，有些預測會，但目前預測上4、5天後仍有相當大的分歧，尚無太高參考價值，說會不會侵襲台灣都還太早，過幾天再來關注即可。

氣象局則表示，關島東方海面的熱帶性低氣壓，向西北西移動，時速29公里，今天成颱機率不高，周二成颱機率較大，但未來環境條件不有利發展，不見得熱帶性低氣壓能發展起來。預估周末接近菲律賓東方海面到琉球一帶，路徑誤差大。

至於近日天氣，彭啟明指出，今、明兩天仍是典型的夏季天氣類型，高壓有略西伸，午後陣雨略少一些，不過周三、周四(18、19日)滯留鋒面南下接近，台灣附近天氣會稍不穩定，陣雨機會增加，容易有午後雷陣雨發展。