男網天王費德勒(Roger Federer)今年球季報銷了，他本周在IG貼上影片，表示他的膝傷需要再動一次手術（第3次），術後預計要幾個星期拄著拐杖，總計休養「好幾個月」。費德勒表示他不會因此退休，但以他現在40歲了，要完全回復是非常辛苦的。

費德勒說：「我只是要給自己一點微弱的希望，當然我是個務實的人，我知道這個年紀再開刀有多麼艱難。」費德勒職業生涯近年遭到右腿膝傷嚴重干擾，他2020年2月第一次開刀，那次休養到6月的結果卻是要再做一次手術，導致整季報銷。

2021年最先登場的大滿貫澳網，費德勒因為復健膝蓋而無法參賽，他終於在6月的法網回歸，但他預言隨時會退賽，果然打進16強後就因考量膝蓋狀況而放棄，當時還蒙受外界指責與不諒解。

費德勒後來在7月的溫網刷新「最年長晉級8強」的紀錄（39歲），但是最後被直落三出局，第3盤還吞了鴨蛋，令人擔憂他的狀況。費德勒說：「醫生檢查很多次了，我在草地球季讓傷勢惡化，他們告訴我為了長遠打算必須開刀，所以我下定決心。我想要回復健康，同時給自己一點希望。」

《運動畫刊》記者Jon Wertheim推文：「我們明白時間不可逆，但是看到頂尖的運動員為此止步仍然令人深切地悲傷。」