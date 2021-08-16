連日豪大雨引發災情，台16線集集往水里11公里處大量土石崩落，阻斷車道，影響集集支線區間車運行，國民黨立委許淑華今（16）日一早在臉書貼出到現場勘災的照片，表示目前搶修工作仍在進行中，她將在19日會同公路總局及台鐵等有關單位，更進一步會勘，共同研議解決方法。

台16線土石崩落，居民緊急陳情，許淑華指出，上週六凌晨，因連日豪雨造成台16線集集往水里11公里處大量土石崩落，阻斷雙向四車道，同時影響集集支線區間車運行，所幸無人傷亡，道路也在搶修後暫時恢復單線道通行。

國民黨立委許淑華描述，會勘過程中巨石頻頻掉落，十分危險。（圖／摘自許淑華臉書）

許淑華提到，台16線邊坡坍方導致附近農地與土石一同崩落，除了造成財產損失外，當地民眾因深怕坍方再次發生，更是嚇得晚上不敢回家睡覺。昨日收到住戶緊急陳情後，她立即前往土石滑落邊坡上方初步會勘，發現邊坡有大型長條裂縫之外，會勘過程中巨石頻頻掉落，情況十分危險。

許淑華親力親為，挺進第一線勘災，網友看了後在文章下方留言替她加油打氣，喊話「南投有妳真好」「辛苦了」，並提醒她要注意自身安全。