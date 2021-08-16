「她的左乳有一顆快10公分，爛掉一半的腫瘤。」敏盛醫院研究副院長、乳房外科醫師江坤俊透露，日前門診來了一位老婦人，左邊的乳房長了一顆爛掉一半的腫瘤，不時有血從一旁流出，並發出陣陣惡臭，老婦的女兒看了相當氣憤，她氣老婦長腫瘤卻隻字不提，江坤俊趕緊替其做切片手術，老婦連忙道謝，江坤俊則在老婦耳邊輕聲說「等妳好了，妳再好好謝謝我」，一句話令上萬網友感動不已。

江坤俊日前於個人臉書粉專《江坤俊醫師》指出，某日門診來了一位近80歲、有些微失智的老婦人，陪診的是老婦的女兒，他請老婦躺在診療床進行檢查，竟發現左邊的乳房長了一顆近10公分、爛掉一半的腫瘤，且不時有血水從一旁流出。

江坤俊見狀，詢問老婦女兒「妳不知道她乳房長了一顆腫瘤嗎？」女兒趕緊回答「有，只是她都沒講，是我們聞到味道，逼她才說的」，只見老婦女兒愈講愈氣，字字句句都顯露對母親的關心，老婦在一旁不發一語，始終面帶微笑。

江坤俊看到這一幕，令他想起已故的奶奶，瞬間能理解老婦的心情，「這一輩的女性都不想給兒孫添麻煩，再苦都會自己忍下來，一輩子辛苦為家人卻沒享受過的老人家...」。江坤俊趕緊進手術室替其做乳房切片手術，沒想到老婦才躺上手術台，就舉起手向他打招呼，並大聲地說「江醫師，謝謝你的幫忙」，江醫師聽完便靠近老婦耳邊輕聲說「不行只有這樣哦！等妳好了，妳再好好謝謝我」，老婦又露出笑容。

醫師江坤俊時常在個人臉書粉專分享醫院裡暖心的故事。（圖／翻攝自江坤俊臉書粉專）

該篇貼文曝光短短2天，累計5.5萬網友按讚、留言及分享，「謝謝江醫師的溫暖，我的眼淚快控制不住了」、「看完文章，心酸酸，江醫師，總是用醫者仁心換位思考照顧患者」、「江醫師的故事都有洋蔥」。