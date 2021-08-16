我國加勒比海友邦海地14日發生規模7.2大地震後，官方昨（15）日公布，死亡人數已經攀升至1297人，超過5700人受傷，官方也統計出有上萬間民宅被摧毀。

海地大地震死亡人數暴增。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，據海地民防局表示，814大地震已經造成1297人死亡、超過5700人受傷，死者主要集中在震央所在的南部省（Sud），多達1054人，另外鄰近的大灣省（Grand'Anse）、尼普斯省（Nippes）及西北省（Nord-Ouest）分別有119、122及2人喪命。

海地官方指出，大地震一共摧毀了13694間民房，另外導致13785間房舍受損。

網路上也出現海地大地震後的空拍畫面，許多房舍已經被強震夷為白色的瓦礫堆，部份房舍半毀，露出屋內床鋪等傢俱與擺設。

海地7.2大地震造成上萬間民宅被摧毀。

大地震讓海地醫療資源吃緊，海地總理亨利（Ariel Henry）表示，海地各地現在亟需醫療支援，他說已經運送藥品及醫護人員到災區。

這起地震發生在海地時間當地14日上午8時30分，震央位在距離西南部城鎮聖路易斯杜蘇德鎮（Saint-Louis du Sud）12公里處，震源深度僅為10公里。海地2010年才發生規模7.0大地震，那場地震預估奪走22至30萬條人命。

不過814大地震造成的破壞程度遠較2010年時還低，聯合國人道事務協調廳（United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs）昨日表示，聯合國偵察團在勘災時發現，破壞程度比原先預期還要小。

不過鄰近震央的南部省省會萊凱（Les Cayes）的醫生阿爾塞柳斯（Amethyste Arcelius）表示，由於14日交通中斷，他預期會有大批傷患從郊區湧進醫院，他說醫院目前收治了500名地震傷者，多數人腳部及四肢骨折，頭部也有傷勢。

他說已經從政府及NGO組織獲得支援，不過遠遠不夠，醫院迫切需要X光片。