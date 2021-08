我國加勒比海友邦海地14日發生規模7.2大地震後,官方昨(15)日公布,死亡人數已經攀升至1297人,超過5700人受傷,官方也統計出有上萬間民宅被摧毀。

海地大地震死亡人數暴增。

美國有線電視新聞網(CNN)報導,據海地民防局表示,814大地震已經造成1297人死亡、超過5700人受傷,死者主要集中在震央所在的南部省(Sud),多達1054人,另外鄰近的大灣省(Grand'Anse)、尼普斯省(Nippes)及西北省(Nord-Ouest)分別有119、122及2人喪命。

海地官方指出,大地震一共摧毀了13694間民房,另外導致13785間房舍受損。

網路上也出現海地大地震後的空拍畫面,許多房舍已經被強震夷為白色的瓦礫堆,部份房舍半毀,露出屋內床鋪等傢俱與擺設。

海地7.2大地震造成上萬間民宅被摧毀。

大地震讓海地醫療資源吃緊,海地總理亨利(Ariel Henry)表示,海地各地現在亟需醫療支援,他說已經運送藥品及醫護人員到災區。

這起地震發生在海地時間當地14日上午8時30分,震央位在距離西南部城鎮聖路易斯杜蘇德鎮(Saint-Louis du Sud)12公里處,震源深度僅為10公里。海地2010年才發生規模7.0大地震,那場地震預估奪走22至30萬條人命。

不過814大地震造成的破壞程度遠較2010年時還低,聯合國人道事務協調廳(United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs)昨日表示,聯合國偵察團在勘災時發現,破壞程度比原先預期還要小。

不過鄰近震央的南部省省會萊凱(Les Cayes)的醫生阿爾塞柳斯(Amethyste Arcelius)表示,由於14日交通中斷,他預期會有大批傷患從郊區湧進醫院,他說醫院目前收治了500名地震傷者,多數人腳部及四肢骨折,頭部也有傷勢。

他說已經從政府及NGO組織獲得支援,不過遠遠不夠,醫院迫切需要X光片。