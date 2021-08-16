小編今天(16日)精選5件不可不知的國內外財經大事。據Seaexplore數據，上周主要航商有近400艘船在港外等待靠泊，平均船期延誤逾一周，SCFI、WCI等貨櫃運價指數也漲出新天價，隨著塞港造成缺船、船艙、缺櫃未有緩解跡象，前幾季積累下來的新舊貨量將遞延到第四季追趕進度持續運送，因此業界估第三季運價仍有上漲空間。

【1】塞港大危機 航運壓力破表

全球貨櫃港塞出史上最大危機，從美歐補貨潮加劇當地港口進口壅堵，到大陸、東南亞受颱風、疫情影響港口出口，極端需求、疫情、氣候三者加乘效應，讓全球航運鏈8月承壓破表；據Seaexplore數據，上周主要航商有近400艘船在港外等待靠泊，平均船期延誤逾一周，SCFI、WCI等貨櫃運價指數也漲出新天價。

【2】半導體廠旺到明年 生產鏈上肥下瘦

隨著國內半導體廠及ODM／OEM廠陸續舉辦法人說明會，電子業七大咖包括台積電總裁魏哲家、世界先進董事長方略、日月光投控營運長吳田玉、華邦電董事長焦佑鈞、華碩共同執行長胡書賓、仁寶總經理翁宗斌、廣達副董事長梁次震等相繼釋出下半年供需結構性失衡的狀況仍會延續下去的訊息，對於晶片缺貨造成電子生產鏈上肥下瘦也有高度共識。

【3】新iPhone、新AirPods發表倒數 台股Q3全看蘋概股撐場

台股連七日收黑，跌破「萬七」關卡，傳統的第三季電子旺季行情目前看來略顯失靈，法人研究機構提出，台股電子、傳產各次族群一度引領風騷，惟即將發表新iPhone的蘋果供應鏈遲遲缺乏像樣表態力道，隨評價經過修正，蘋概股可望成為台股第三季力挽狂瀾的主力部隊。

【4】MOSFET、MCU超缺 衝擊下游出貨

新冠肺炎疫情因Delta變種病毒全球再度蔓延，加速全球數位轉型之際，也讓電子生產鏈中晶片供需結構性失衡情況持續惡化，其中又以電源管理IC、金氧半場效電晶體（MOSFET）、整流器及二極體等功率半導體元件，以及次系統運算核心的微控制器（MCU）缺貨最為嚴重，並影響下半年系統廠或ODM／OEM廠出貨。

【5】印度推出1.35兆美元 基建大計

印度總理莫迪（Narendra Modi）在15日獨立紀念日宣布將推出100兆盧比（約1.35兆美元）全國基礎建設計劃來促進國家經濟成長。