50歲性感女神鍾麗緹是演藝圈著名美魔女，出道多年仍維持凍齡美貌和姣好身材，2016年三婚小12歲男星張倫碩，婚後恩愛如昔，14日是七夕情人節，她也曬出和尪甜蜜擁吻照片慶祝，好狀態令人驚豔，而她的3個女兒也遺傳她的好基因，各個擁有高顏值。

鍾麗緹和第一任丈夫育有一女張敏鈞（Yasmine Ross），之後再嫁台灣音樂製作人嚴錚，先後生下二女Jaden張思捷（原取名嚴稚晴）、Cayla張凱琳（原取名嚴稚稜），現三嫁張倫碩，兩人感情非常恩愛，張倫碩也將繼女視如己出，因此鍾麗緹也讓三個孩子改和張倫碩同姓。

鍾麗緹小女兒替雜誌拍寫真。(圖／翻攝自鍾麗緹微博)

鍾麗緹七夕和嫩尪張倫碩曬恩愛。(圖／翻攝自鍾麗緹微博)

今(16日)鍾麗緹在微博曬出小女兒替雜誌拍攝的寫真，11歲的Cayla遺傳媽媽的好基因，已長得亭亭玉立，面對鏡頭絲毫不畏懼，擺出各種專業Pose，讓網友看了也大讚「考拉真是太美了，目前看到的最美星二代」、「太漂亮，和媽媽一個模子出來的」。

而鍾麗緹在七夕這天，也公開和老公曬恩愛，寫下：「祝大家七夕節快樂呀～」，並tag自己是人魚夫婦，只見綁著俏麗雙辮子的她，和張倫碩甜蜜頭靠頭，下一張就和尪嘴對嘴玩親親，宛如小情侶的青春合照，讓網友都快被閃瞎，而50歲的她依舊如少女般的美貌，也讓粉絲都驚艷不已。