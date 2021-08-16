政院召開檢討會，道安委員會執行秘書報告死亡事故時被蘇貞昌飆罵，大家以為事情就過去了，孰料會議結束不到一禮拜，該官員遭「拔官」。對此，前藍委孫大千痛批，官員一言不慎，蘇貞昌就要該員辭職走人，難道蘇貞昌是以為自己在演天威難測的大明王朝嗎。

行政院日前一場交通事故檢討會議中，謝銘鴻報告死亡事故中指出，「高齡者占比偏高」，遭蘇貞昌怒飆「所以高齡者是加害人、還是被害人？」蘇還說「我也是高齡者」。會議結束不到一周，謝銘鴻就被「拔官」了，改調到交通部督導公關室。

對此，孫大千今（16日）在臉書發文表示，看到民進黨的大官們一再上演暴君酷吏的戲碼，真的不禁令人懷疑，台灣是回到威權時代，還是回到軍閥時代呢？

孫大千痛批，參與行政院會報的業管官員只不過是在報告中提到了一句蘇貞昌自己覺得不舒服的內容，就要震怒拔官，蘇貞昌如此伴君如伴虎的做法，一言不慎，就要官員辭職走人，難道蘇貞昌是以為自己在演天威難測的大明王朝嗎？

孫大千再舉例，明明是市府團隊工作績效不彰，高雄副市長林欽榮自己該督導的業務沒有認真落實，林欽榮居然可以公開嗆話要殺官員的頭，林欽榮是把自己當成了軍閥大帥嗎？此外，在非公務時間，因為一項非緊急的事件，只不過是局長沒有立即在Line群組回覆，外交部長吳釗燮就可以要求局長遞辭呈，這不是最噁爛的慣老闆的標準作法嗎？