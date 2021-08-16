神基(3005)上半年度合併營收為新台幣149.12億元，較去年同期之129.98億元增加14.72%；營業利益為新台幣11.94億元，相較去年同期15.46億元，減少22.81%；歸屬於母公司業主之淨利為新台幣29.30億元，相較於去年同期的11.57億元，增加153.16%；主要係因第二季處分PMD100%股權，處分利益約當新台幣25.18億元；每股稅後盈餘(EPS)為新台幣4.96元，較去年同期的1.98元增加150.51%。

今年以來外資加碼神基，目前持股已逾3成。

神基上半年獲利爆增，主要是第2季業外收益高達25.79億元的挹注，公司出售Pacific Metal Developments Ltd.（PMD）全數股權，處分利益約當25.18億元，讓神基業外收益較首季大增6347.5%。

110年第二季單季合併營收為新台幣76.69億元，較去年同期之74.00億元成長3.64%；營業利益為新台幣6.25億元，較去年同期11.74億元，減少46.74%；歸屬於母公司業主之淨利為新台幣24.26億元，較去年同期的8.82億元增加175.13%；第二季單季每股稅後盈餘(EPS)為新台幣4.10元，較去年同期的1.51元增加171.52%。