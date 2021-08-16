110學年度指定科目考試成績單今天寄發，上午9時起，考生可上大考中心網站或以電話語音查詢成績，報名時有填手機號碼的考生，將收到簡訊通知成績。

110學年度指定科目考試已於7月28日至30日舉行完畢，共有近4.1萬名考生報名，大學入學考試中心將於今天寄發指考成績單，個別報名與集體報名考生均郵寄至通訊地址。

大考中心表示，今天上午9時起，考生可至大考中心網站的指考試務專區或透過電話語音（02-2364-3677 ）查詢成績，報名時有填手機號碼的考生，今天也會收到簡訊通知成績；今天還會公布各科5標（頂標、前標、均標、後標、底標）及成績人數百分比累計表，供考生參考。

考生如對指考成績有疑義，可於8月16日至18日期間，以網路申請複查成績，未於期限內完成申請手續並繳費者，視同未完成申請且逾期不受理，複查結果通知書將於8月23日寄發，同時提供網路及電話語音查詢。（編輯：張雅淨）1100816