全台疫苗荒，雙北從13日起，預計有10天斷流，北市副市長蔡炳坤14日在臉書提到，「為了接種疫苗，年輕人與長者之間的心結正在與時俱增，令人憂心忡忡！」國民黨台北市議員游淑慧今(16日)在臉書表示，「沒疫苗打，該討厭的是長輩？還是政府？」「我只想到官員自己都打好打滿、官員又搶打了多少？佔了多少年輕勞工朋友的疫苗呢？」

關於疫苗狀況，游淑慧臉書貼文提及，「在台灣的特殊怪現象，官先於民施打疫苗、官和民搶打疫苗」，她舉例，就像東奧選手飛機艙等問題，重點不單是讓選手坐經濟艙，重點還有，沒上場的官員卻自己爽坐商務艙。

游淑慧針對第二類中央及地方防疫官員提出幾項資料(截至9日)，其中一個為「打掉近32萬劑疫苗，其中20萬劑，都是在六月底前就搶打完，而全台中央和地方官員、公務員及聘用人員，總計僅約50萬人左右，等於超過6成都已施打疫苗...疫苗覆蓋率比長輩高多了」。

游淑慧也提出，「第一劑施打莫德納者，高達百分之40已完成第二劑施打。(75歲以上長者僅千分之3打到二劑)」、「全台已完整二劑接種者約2.2％，而第二類則高出四倍，約有8％完成二劑」。

因此游淑慧質疑，基層的警消教及戶政人員都該率先施打...但其他呢？「越是高位，越不會參與或接觸第一線防疫工作，但卻越快打到疫苗的荒謬。為了疫苗，這三個月的台灣...是一種什麼樣的社會狀態？全民苦苦地等待，認命卑微被安排，各憑本事爭順位，仇視妒忌已施打者，這些是誰造成的呢？是長輩還是執政的民進黨？」