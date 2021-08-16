為了避免今年以來努力達成的防疫成果遭到瓦解，美國監管機構批准為免疫系統低下者施打第三劑的輝瑞/BioNTech和莫德納（Moderna）新冠疫苗，之後也可能開放所有美國人接種加強劑。儘管世界衛生組織呼籲在每個國家至少能為10%人口接種疫苗前暫緩加強劑的施打，且醫界對補針看法仍然分歧，但美國、以色列、法國、英國和德國等國家不是仍按原訂計畫開打、就是正考慮推展加強劑，這個趨勢讓這兩年光靠兩劑型新冠疫苖飽賺的輝瑞、BioNTech和莫德納迎來更多「疫」外之財。

高傳染性Delta變種病毒肆虐，使脆弱族群爆發突破性感染的風險受到重視。美國疾病管制與預防中心（CDC）表示，脆弱群體占美國成年人口不到3%，卻占突破性感染住院者的44%。

防堵突破性感染 美國開打第三劑新冠疫苖

美國食品和藥物管理局（FDA）上周四修改輝瑞/BioNTech和莫德納新冠疫苗的緊急使用授權，準備讓器官移植者或免疫系統較脆弱的人追加第三劑新冠疫苖。

隨後美國CDC諮詢小組表決通過，建議開打新冠疫苖加強劑，CDC主任上周五已簽署這項建議，該主管機關發言人表示，免疫功能低下的人可以立即開始接種第三劑。

根據相關指引，第三劑按疫苖到貨情況可混打mRNA疫苗，且患者不需要出示處方籤或醫生簽署的免疫功能低下證明就可接種第三劑。CDC並表示，由於相關數據不足，FDA的決定不適用於接種單劑型嬌生（Johnson&Johnson）疫苗的人。

FDA官員表示，在徹底審查現有數據之後，FDA判定免疫力脆弱的人或許能受益於第三劑的輝瑞/BioNTech或莫德納疫苗，但其他已完整接種疫苗的人，現在不需要追加疫苗劑量。

有醫生贊成監管機關的決定，稱已完整接種疫苖卻染疫住院的患者大多為免疫功能受損的人，但也提醒這種「自由心證」的做法，可能導致接種第三劑的人數超過預期。

事實上，在FDA授權接種第三劑之前，已經有美國人自行追加疫苖。CDC數據顯示超過120萬美國人已追加一劑或多劑新冠疫苗。

美國公共衛生局（USPHS）局長莫西博士（Vivek Murthy）接受媒體訪問時表示，目前美國一般民眾不需要接種加強劑，但政府每天都在檢視相關數據，若情況出現變化，他們已做好準備。他表示：「我們試圖了解保護力是否下降，以及是否顯示突破性感染大幅增加，尤其是突破性染疫之住院和死亡的情況」。

他表示美國政府正密切注意製藥公司、私人醫療照護系統，以及英國、以色列、加拿大等其他國家的相關數據。

此前媒體報導，拜登政府將在9月提出全民接種加強劑的計畫，預料就是先從最脆弱的人群開始分階段推展。

前白宮新冠疫情顧問小組成員Andy Slavitt表示，美國可以從以色列和英國的疫苖接種計畫，以及從2020年參與最初臨床試驗的人，去了解未來約一個月可能需要考慮的情況。

以色列上周授權為50歲以上的成年人施打新冠疫苗加強劑，成為全球最早這麼做的國家之一。以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）已經接種第三劑。

以色列衛生部7月發布聲明表示，隨著Delta（B.1.617.2）變種病毒擴散，輝瑞疫苗的效力從90%以上下降到約64%。

這表示，已接種疫苗的人需要加強劑，才能保持對原始新冠病毒株和包括Delta在內等新變種病毒的保護力，就像每10年應追加一劑破傷風，或每年接種不同的流感疫苗。

輝瑞和BioNTech此前發布聲明表示，雖然對包括Delta在內等所有已知的變種病毒，接種其新冠疫苗的第三劑可能維持最高程度的保護力，但兩家公司不敢大意，正在針對Delta變種病毒的完整刺突蛋白開發新版本的新冠疫苗。

第三劑意見分歧 富國照打不誤

科學界對是否需要大規模接種新冠疫苖加強劑仍然意見分歧，支持者認為這有助於挽救生命和維護自由，但在全世界還有許多國家連推展第一劑疫苖都困難重重之際，一些富裕國家開始施打第三劑恐將導致疫苖取得的排擠應更加嚴重，因此有人主張向第一劑接種率偏低的國家發送疫苗才是最重要的事。

世界衛生組織日前疾呼富裕國家至少在9月底前暫緩接種新冠疫苖加強劑，否則將加劇全球疫苖取得不均的情況，但這些富國顯然對此充耳不聞。世衛表示，低收入國家中僅有1.2%人口至少接種過一劑新冠疫苖，而英國接種過一劑的比例為69.5%。(2-1)