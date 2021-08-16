因變種病毒導致全球確診數激增，越來越多人擔心隨著接種後的時間拉長，疫苖效力也將逐漸減弱。世衛曾對此表示，目前尚不清楚某些研究中指出的抗體減弱是否意味著疫苗效力下降。事實上，身體的免疫反應不僅與抗體有關，T細胞等部分也很重要，但目前尚不清楚這些部分要達到什麼程度才能提供足夠保護力。世衛表示，即使對感染的防禦能力下降，但對於重症的保護力可能仍然存在，而加強劑應該優先用於預防重症。

根據英國公衛部門的數據，在接種兩劑之後，輝瑞/BioNTech新冠疫苗對於預防染疫住院的效力為96%，而牛津/阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗的效力為92%。

倫敦帝國學院免疫學教授Danny Altmann表示，因數據紛雜，是否接種加強劑這個問題相當棘手，免疫監測數據顯示，對大多數人而言，在接種兩劑後抗體和T細胞的反應都很高，過了200天或更長時間後才會減半，數據亦顯示，大多數人的免疫反應都保持於高原狀態，過快追加疫苖可能無法提供很多額外的效力。

但他也表示，Delta變種病毒使問題變得複雜，如同以色列和英國的數據顯示，雖然機會降低，但已完整接種疫苗的人仍可能感染新冠病毒，且有些必須住院。他表示，出現了Delta變種病毒的突破性感染病例，尤其是60歲以上的人，而第三劑可以緩解這種情況，相同的情形也將發生在其他脆弱的群體或免疫低下的人身上。

另有感染醫學專家表示，讓臨床上極度脆弱的人接種第三劑是壓倒性的論點，但是否應廣泛施打加強劑則尚不明朗，追加疫苖接種肯定是有益的，但有一點必須注意，就是疫苗取得的公平性。除了美國之外，目前已經開打、或正在考慮開打新冠疫苖加強劑的國家包括以色列、多明尼加、法國、英國和德國等。

上周二英國衛生部長賈維德（Sajid Javid）表示，可能會在施打流感疫苗的同時，為50歲以上的人提供新冠疫苖加強劑，這項計畫預計於9月初展開。而英國政府疫苖顧問小組「疫苗接種與免疫聯合委員會」（JCVI）一名成員提議這項計畫應該更具針對性，不應該為不需要的人提供加強劑。

歐洲藥品管理局上個月表示尚無足夠證據推薦接種加強劑，但法國和德國已考慮自9月起為某些族群接種第三劑。路透社報導，德國衛生部長已經決定第三劑全都應該使用mRNA疫苗。

第三劑開打 輝瑞、莫德納「錢」景大好

在施打第三劑逐漸形成「風潮」之際，分析師表示，光是新冠疫苖加強劑這一項產品，就能給輝瑞、BioNTech和莫德納帶來數十億美元收入，而未來幾年這個市場可能追上流感疫苗每年高達60億美元的銷售額。

輝瑞與其德國合作夥伴BioNTech以及莫德納總計在2021年和2022年敲定的新冠疫苖銷售額已經超過600億美元，這些合約包括供應最初的兩劑疫苗，以及可能提供富裕國家價值數十億美元的加強劑。

分析師預估輝瑞/BioNTech在2023年的新冠疫苖營收將超過66億美元，而莫德納的新冠疫苖營收估將超過76億美元，且主要都將來自於加強劑的貢獻。分析師並預估隨著更多藥廠加入，最終全年新冠疫苖市場將落在50億美元或更高一些。

如果一般人需要常態性接種新冠疫苖加強劑，這個市場就會和流感疫苗業務一樣，而每年銷售的流感疫苖超過6億劑。分析師表示，已開發國家的流感疫苗接種率約落在五成人口左右，新冠疫苖加強劑若獲得廣泛授權，可能以類似的模式發展。

根據美國政府的官方數據，因競爭抑制價格，每劑流感疫苗費用約介於18～25美元，但藥廠在2021年漲價了4%或5%。

輝瑞和莫德納在其新冠疫苖加強劑的銷售上可能有較大的議價權，至少在競爭對手出現之前。輝瑞的新冠疫苖最初在美國的收費為每劑19.50美元，在歐盟每劑為19.50歐元，但在之後的供應協議中分別調漲了24%和25%。

阿斯特捷利康和嬌生正在收集更多有關其疫苗加強劑的數據。諾瓦瓦克斯（Novavax）、德國Curevac和法國賽諾菲（Sanofi）研發的新冠疫苖也可能用作加強劑，儘管目前他們的疫苗尚未獲得任何監管機關授權使用。

有分析師表示，許多這樣的公司尚未進入市場，但預估在一年內，所有這些公司都將提出加強劑的業務策略。瑞穗證券分析師Vamil Divan預估幾年內，新冠疫苖加強劑市場至少會有5家競爭廠商。(2-2)