仁寶(2324)法說會釋出下半年整體筆電需求維持高檔,將由商用、消費性主流機種接棒,Chromebook需求相對放緩,有助提升下半年毛利。同時仁寶也透露年底前在車電方面會給大家好消息。法說會後,仁寶在上周五就發布利多,為配合客戶需求並積極拓展車電業務,仁寶電腦將透過100%持有之轉投資公司Billion Sea Holdings Ltd.向Cal-Comp Electronics (USA) Co., Ltd. (以下簡稱CCUSA)收購泰金寶位於美國印第安納州的孫公司Cal-Comp USA (Indiana), Inc. (以下簡稱CCIN) 100%股權,交易總金額為美金813萬元,該案預計將於2021年第四季完成交易。

外資認為,仁寶下半年商用筆電看旺,同時又再車電市場具體布局,因此給予「買進」評等,目標價為26.7元。

該交易案完成後,仁寶電腦的汽車電子業務部門(Auto Electronic Parts Business Unit “AEP BU”)將取得已通過IATF16949汽車業品質管理系統認證的美國生產基地,並可就近提供工程設計支援與製造服務予現有客戶。仁寶電腦總經理翁宗斌表示:「透過CCIN已建立的相關人才資源與生產製造經驗,將可縮短學習曲線,進一步強化仁寶車電業務之競爭力,並有助於未來新客戶的拓展。」

CCIN為位於美國印第安納州的電子產品製造生產基地。CCIN擁有地理位置之優勢,印地安納州境內擁有眾多日系及美系汽車相關車廠聚落。另外,該廠距離美國密西根車廠重鎮底特律(Detroit)車程約4.5小時。