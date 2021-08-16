現代人往往身兼數職，在努力扮演好各種角色時，常忘記自己的需要，加上龐大的工作壓力，若得不到紓解時，許多疲勞的症狀就會出現。

才28歲的周小姐，是一家大型連鎖超商的會計，工作相當忙碌，到了報稅季節，更經常幾天睡在公司也不奇怪；長期這樣的操下來，健康的警訊反應在身體上，她三不五時的感到頸部僵硬、腰痠背痛、頭痛、心悸、食慾差卻變胖及消化不良等；更甚至常會有注意力不集中、健忘和倦怠等現象，連帶的工作效率變差，還動不動就生氣，甚至感覺沮喪，去看醫師也找不出原因。

像周小姐這樣有長期疲勞問題，卻無法找出真正原因的狀況，醫學界在1988年，將其定義為「慢性疲勞症候群」，並作為診斷名稱，用來統稱這些長期受疲勞倦怠所苦，卻又找不出病因的疾病。

慢性疲勞症候群的發現，是從70年代起，日本因二次戰後經濟快速發展，而日本國民因國內就業壓力大，莫不更加倍努力工作；超時又超越體能的加班之下，結果發生心力交瘁而猝死，由於患者發病前都曾超時工作，因此，日本稱為「過勞死」。

而80年代初期，美國一群以重視生活品味自居，而被稱為「雅痞」的上班族，因發生持續疲勞，或是發生如同感冒般的不適症狀，由於查不出任何病因，當時被稱為「雅痞感冒」（Yuppie Flu），但是因患者常出現不只一種不適症狀，因此，後來世界衛生組織正名為「慢性疲勞症候群」。

有慢性疲勞症狀的人，以本身就有某些疾病者最危險，特別是心臟病或血管性疾病，以及心肺功能有問題的人。因極大的工作壓力，還要耗費極大的心力和體力，是這些患者無力負荷的，長久下來，便會出現健康危機。但因在發病前往往沒有任何症狀，以致於當工作已超出體力及腦力可負擔的狀態，病發前的一個任務，就像是最後一根稻草般，讓患者發生過勞死。

●3種族群，容易發生過勞死

根據分析指出，患有慢性疲勞症候群的人，通常都是來自於太高的工作壓力，而其中又以下列三種狀況的工作者，特別容易引發：

1.工時太長的人：

日本研究發現，工時超過每週60小時者，或是隨時待命工作者、輪值夜班工作者，都會影響身體健康。

據過去的許多研究也發現，常需要腸枯思竭的高科技人員，以及長期在夜間工作者，血壓及血脂都較一般上班族高；而必須輪3班制的人，在大夜班工作8小時的疲累程度，更相當於白天工作12小時以上。

2.職場危機感重的人：

第二種情況是有長時間無法提高績效、工作職位不穩固，隨時都有人要搶奪地位者、財務出現缺口、事業面臨瓶頸等，處於長時間的職場危機中，人的心理都會產生無法承受的壓力。

3.高壓工作環境中的人：

第三種狀況則是挑戰度高、不容許一點點錯誤發生的工作，讓人持續處於高度壓力，在這三種高壓的工作環境下，就容易產生過勞的慢性疲勞症狀。

(示意圖/常春月刊提供)

●「饒了自己」完全自救法！

身體與心理適當的休息很重要，維持良好的運動習慣，遇到壓力時，要懂得抒發情緒，換個角度來思考，學習了解身體的極限。一旦身體出現警訊，隨時調整生活步調並放鬆心情，才是克服慢性疲勞的不二法門。

具有完美主義性格者，請看看美國國立精神衛生研究所「饒了自己」的建議，只要做到這些，就可以避免慢性疲勞的發生：

□不訂很難達到的目標，不要大小事全都自己攬。

□將大的工作分成許多小部分，依輕重緩急完成。

□多和別人接觸，勿當獨行俠。

□試著做輕微的運動，多看電影及休閒，參加社團活動，但不宜太多，以免又變成壓力。

□患者應學習呼吸、靜坐及運動的方式，讓全身放鬆，肌肉緊張消除了，疲勞感也會漸漸消失。