江宏傑、福原愛在7月宣布離婚共同簽字聲明，5年婚姻正式畫下句點，雙方共同監護一對兒女，不過福原愛自從年初回到日本後，就已超過半年沒見到一對兒女，她也因此挨批狠心、絕情，而經歷過婚姻觸礁、和兒子分離的何如芸，則留言力挺福原愛：「這個媽媽才是真正的母親，真愛不是抱緊佔有，而是思考小孩的最大幸福」。

律師賴芳玉昨（15日）在臉書發文：「最近我一直很納悶，福原愛是真愛小孩的，但為什麼沒人看出來？」賴芳玉提到：「我們不斷倡議不要搶奪子女，在台灣稱為"友善父母"，在日本有"海牙公約"」，講白話就是，在沒有父母雙方同意前，任一方父母都不可以任意帶離孩子離開原住所，讓孩子不要夾在父母當中為難。

賴芳玉臉書全文。（圖／取材自賴芳玉(生活與法律)臉書）

賴芳玉指出，福原愛已經盡力讓孩子不受到媒體影響，但她仍遭外界指控不愛孩子，這些批評聲浪不僅傷害母親、也傷害到孩子，最後，賴芳玉也呼籲，外界能做的是尊重並祝福每個人的不容易。「別把所有的怒氣、不滿交由一個女性來承擔。祝福所有離婚後的女性、祝福小愛，小愛加油。」

而賴芳玉發文還釣出何如芸留言力挺福原愛：「索羅門王的審判，媽媽不要孩子被切成兩半，寧願放手，這個媽媽才是真正的母親，真愛不是抱緊佔有，而是思考小孩的最大幸福，我同意律師說的」，何如芸同樣經歷過婚姻觸礁，她與花蓮美侖飯店董事長王敏錡為離婚對簿公堂，雙方多次開調解庭，至今沒有結果，而最讓何如芸放不下的，就是一對兒子，何如芸忍受母子分離，讓她人在台灣但仍心繫遠在新加坡讀書的兒子。