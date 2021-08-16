(09:53更新)台股今(16日)開低走低，早盤一度跌至16848.36點，跌逾百點，台積電開盤小漲1元後隨即往下，聯電雖曾翻紅，但仍不敵賣壓，股價來到56.4元，跌逾2%，開盤時相對抗跌的航運、鋼鐵類股指數翻黑，萬海一度翻黑，僅疫苗相關個股逆勢走揚，高端、聯亞藥目前都還有5%以上的漲幅。

美股上周五小漲，台股今(16日)開盤下跌40.78點，以16941.33點開出，隨即跌破16900點，電子權值股表現弱勢，航運、鋼鐵族群撐盤，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海 都開高，指數早盤面臨16900點保護戰。

Delta疫情衝擊美國消費者信心下滑，美股上周五(13日)終場收在平高盤，道瓊、標普指數連續4個交易日創下歷史新高，道瓊工業指數終場上漲15.53點，漲幅0.04%，收在35515.38點；標準普爾500指數上漲7.17點，漲幅0.16%，收在4468.00點；那斯達克指數上漲6.60點，漲幅0.04%，收在14822.90點；費城半導體指數上漲22.08點，漲幅0.67%，收在3335.04點。台積電ADR下跌0.17%，聯電ADR下挫4.67%。

台股13日在缺乏主流下開低走低，摜破萬七大關，終場大跌237點，終場收在16982.11點，成交值3788億元，三大法人合計賣超267.11億元，其中以外資及陸資賣超236.81億元最多，自營商賣超45.06億元，投信則是買超14.76億元。