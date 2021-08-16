大陸安徽省一名齊姓男子，日前在青弋江邊一處水坑抓了不少魚，其中包括一條沒看過的魚，沒想太多就拿回家烹煮，還拍了影片PO上網，不料卻被公安盯上，最後挨罰50萬元人民幣（約新台幣216萬元），讓他當場傻眼，事後才知，原來他煮的是2億年就在地球上生存的「中華鱘」，堪稱是地表上最老的脊椎動物之一，現已被列為保育類動物。

據《瀟湘晨報》報導，蕪湖市南陵警方日前接獲網友檢舉，一名齊姓男子非法捕捉保育類瀕危野生動物「中華鱘」，經檢視齊男發布的視頻，發現齊男捉到的一條魚，與國家野生保護動物「中華鱘」極其相似，隨即聯繫南陵漁政部門與弋江鎮農業協助，前往齊男家中調查。

齊男表示，4日凌晨4時許，他獨自前往河邊抓魚，在青弋江邊一處水坑裡發現了不少魚，其中包括一條不認識的魚，回家後便和妻子拍了一條視頻，並透過抖音發布了影片。警方遂將這條魚送往安徽師範大學野生動植物及產品鑒定中心鑒定，結果顯示該魚確實是罕見的野生「中華鱘」，屬於國家一級重點保護野生動物。

齊男最被依因涉嫌非法捕獵、殺害國家重點保護的珍貴、瀕危野生動物罪，吃下一張高達50萬人民罰單，目前案件正在進一步辦理中。