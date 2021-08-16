孫文學校總校長張亞中參選國民黨主席，並提出《創造兩岸和平備忘錄》，雙方認知到整個中國自1949年起處於分治狀態，但兩岸人民仍同為中華民族一份子之事實。並認識到兩岸同屬整個中國、整個中國的主權為兩岸人民所共有及共享；共同承諾不分裂整個中國的主權，並共同維護其主權及領土完整。

張亞中主張結束兩岸長達70餘年的政治敵對狀態，促使兩岸走上和平，並避免台灣成為國際衝突的引爆點，為此提出《創造兩岸和平備忘錄》版本，若當選黨主席，將以此一版本與中國共產黨進行對話協商。

張亞中表示，基於目前兩岸政治敵對日深，人民往來障礙加大，已處兵凶戰危之險，若當選黨主席，將儘速就中國國民黨在大陸設代表處及辦事處事與北京協商，以強化兩岸民間交流、協助處理兩岸事務，並協助推動兩岸簽署和平備忘錄的工作。

根據其所擬備忘錄內容，要求兩岸同意，兩岸平等相待是促進和平的基礎，未來兩岸官方簽署和平協議後，兩岸同意並尊重對方為憲政秩序主體，在平等之基礎上發展正常關係。簽署和平協議後，兩岸同意不使用武力或以武力威脅對方，完全以和平方式解決雙方歧見，並同意台灣與台灣海峽成為兩岸和平區。

備忘錄指出，未來兩岸官方簽署和平協議後，兩岸同意雙方與其他政府行為體享有官方關係，在國際組織之共同出現並不意含整個中國之分裂，並有責任共同合作，維護中華民族之整體利益。

他也希望未來兩岸官方簽署和平協議後，兩岸同意互設常設代表處。兩岸互設代表機構以及在國際間代表性之地位與方式，將另行商定之。