美式賣場好市多除了商品包羅萬象，熟食區也深受民眾喜愛，但一名網友到好市多購買熱狗麵包表示「變了」，難過得在臉書上發文，貼文一出立刻引起網友熱烈討論。

該名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，他在熟食區購買經典商品熱狗堡，但帶回家拆開來吃時，發現熱狗麵包變了，從該名網友上傳的照片，可以看到麵包質感變了，從過去光滑的大享堡麵包變成類似滿福堡表面有點粉粉的外皮，也少了白芝麻，直言「覺得比較不好吃，希望可以變回之前的麵包。」

貼文一出引發網友共鳴，在留言區熱烈討論，「這種麵包我吃不慣，覺得可惜哈哈」、「麵包我覺得還好，倒是熱狗變比較鹹了」、「麵包跟熱狗都變成我不認識的樣子」、「比起麵包我更需要洋蔥」、「滿福熱狗堡無誤，這麵包體愛與不愛分的很清楚」、「比較乾，有點點類似馬芬麵包的感覺」。

不過也有許多網友持不同的意見，紛紛表示「我以為新的比較好吃，比較不像大亨堡了，感覺是認真做的麵包」、「舊的很難吃欸 很像吃麵糊」、「我覺得新的比較好吃耶，比較蓬鬆也比較有嚼勁，舊款軟軟爛爛的常常黏在錫箔紙上」、「每個人喜歡的口感不一樣」、「不過疫情關係沒有醬料台了」、「用發的很爽阿，看著那些拿不到免費洋蔥跟醬料回家的我好開心」。