民眾的父親因患思覺失調症無法獨自居住，多次進出醫院，醫院護理站要求出院，病患淪為人球，民眾求助無門。市議員陳廷秀為民請命說，健保沒處理下轉配套、社區居家復健、長照機構沒有全面建立起來；面對問題、改善制度、不要拗醫院，才是真正醫病之福。

陳廷秀說，所有的醫學中心都要面對「病人住院超過一個月」這個問題，需要長期照護的病人，家屬會面對醫院說「不能住超過28天」，只好拼命想辦法轉院請其他醫師收留或者直接找有力人士關說看看。那沒能力找有力人士的病患，就只能等死嗎？

陳廷秀指出，雖沒有規定病人不能住院超過28天，對他們來說，「人就還沒好，叫我出院」，怎麼辦？沒有建立「緊急病情控制下來了，但是還沒回復到可以自理或是不需特殊照護前」所需要的制度、機構、長照照護概念，而採取用「28天輪轉各醫院」的方式，病人和家屬缺乏可以回到社區、回到家，有儘早回歸生活的環境和制度，只能在大醫院病床流浪，家人照顧到心力交瘁，然後病人自責。不要再鄉愿的假裝一切都沒問題了，醫療、社區、長照的整合確確實實是斷裂的。

陳廷秀表示，中央2021年編列500億元長照預算，請問下放到台中市衛生局長照多少錢？衛生局長曾梓展說，目前台中市長照需要50幾億元，而目前中央尚欠台中市19億元，會亦步亦趨爭取到位，有效的照顧需要的民眾。

陳廷秀建議，過去沒有好好把急性照護完成後的慢性復健、慢性照護需求制度做出來，現在最重要的是把資源整合、專業人力整合出來！讓病人和家屬可以有更好醫療專業照護！