【愛傳媒蔡詩萍專欄】五倍振興券，急轉彎，不僅僅再次暴露蘇貞昌決策的傲慢，也凸顯蔡英文總統最後關頭的介入決策，但問題的本質是：半總統制，或雙首長制的困窘，始終存在；而政黨惡鬥的文化，往往優先於國計民生的考量！

不管是三倍券還是五倍券，民進黨政府始終有個心結，就是不要被批評為「馬英九的消費券翻版」。

這心結，使得行政院的決策思維，從頭到尾，只惦記著「不要像馬英九」、「不要像馬英九」，反而忘了，此時此刻，要振興券的目的為何！？

不就是，救急於疫情當下，內需市場的可能崩盤嗎？不就是，讓民眾覺得，「我的苦，你政府有感受到嗎？」

不計於此，反而斤斤計較，「不是消費券不是消費券」，整天把這像符咒一般掛在心上，其結果當然就是「政治算計」遠大於「解民眾於倒懸」的政策用心了！

這是蘇貞昌內閣，在五倍振興券上，最大的盲點。

但，民進黨的立委們未必這麼蠢，民進黨執政的縣市長們，未必這麼計較，站在第一線，感受民意壓力的政治人物，一定只希望，趕快推出一些「讓人民有fu」的具體政策，讓他們能對選民說，你看我們民進黨並不是不知道「人民之苦」啊！

蘇貞昌的堅持，很明顯，與蔡英文總統是有「扞格」的，不然，蔡總統不會兩度公開提醒行政院要多了解民意，但為何蘇貞昌「硬是不點不亮」呢？他個性使然，是原因之一；但體制存在的雙首長制困境，則再一次被迫暴露出來。

我們回想一下，當年李郝矛盾，就不難理解了。

由於，修憲後，行政院長仍是最高行政首長，統領文武百官，執行日常政務，總統雖有數百萬票的民意基礎，卻由於不是美國式的總統制，而無法直接領導各部會推動政務，仍需要透過行政院長來指揮各部。

當年馬英九高票當選，曾試圖「退居二線」，實踐「內閣制」的精神，但不久即因政策的不食人間煙火，被罵翻，而又站回到第一線！這都顯示，雙首長制體制的尷尬，總統有民意基礎卻不能事事親為；院長領導百官，若他強勢起來，必與總統扞格衝突！

過去多年，類似蘇貞昌五倍振興券與總統意見不合的衝突之所有少見，那是因為總統提名閣揆時，已經罕見會提名具實力，風格強悍的人選了。但只要體制的矛盾仍在，只要閣揆有企圖心，這問題，不會不爆發的。

這次總統府的出手，蘇貞昌院長「真的」很難堪。

十名「英系立委」，同時間在臉書上發難，呼籲直接發振興券，而不需要民眾再拿出一千元，這既形同馬英九的消費券再版，又等於向國民黨呼籲的發現金低頭，政策的意義上，是對蘇貞昌內閣的雙重打臉！

我實在看不出，閣揆蘇貞昌還有什麼顏面，再繼續撐下去！？在接近「後蔡英文的時代」裡，蔡蘇合作的的蜜月期，已經結束了！蘇貞昌的被迫政策急轉彎，再次說明了，民選總統只要願意積極作為，她，蔡英文仍是最後的決策主導者！

只是這次的代價，是讓民眾看到了，最終民進黨走回馬英九的消費券老路，或江啟臣的發現金訴求，也實在夠尷尬了！

作者為知名作家

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