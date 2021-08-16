【愛傳媒楊秉儒專欄】中央流行疫情指揮中心於8月14日宣布，第六輪COVID-19公費疫苗預約平台將自8月16日起開放預約，預約登記期限自8月16日上午10時至18日中午12時截止，第六輪可接種疫苗為高端疫苗，預定施打時程為8月23日至29日。符合預約對象有三類：

1、65歲以上長者

2、64歲至20歲（含）第九類對象

3、64歲至36歲（含）民眾

根據陳時中表示，接種國產高端疫苗的意願經統計後共有約113萬1233人願意接種高端疫苗；其實陳時中沒講的是，非高端疫苗不打的人數只有19萬4087人，占比為1.44%。

現在我不想擋，也沒那個能耐擋周遭那些想接種國產高端疫苗的親朋好友；我反而會鼓勵他們勇敢捲起衣袖，貢獻他們的手臂來接種高端疫苗。接種的人越多，後面排隊等莫德納還有BNT的同胞們希望就越大。

蛋白質次單位疫苗在製程中的最大風險，就是不易量產化，連美國Novavax疫苗最近也出一樣的問題！可是，美國政府的處理態度又是怎樣的呢？

美國政府一發現Novavax位在德州的生產線所量產的疫苗品質有問題後，第一件事就是立馬暫停挹注其疫苗研發資金！先斷了它動什麼歪腦筋的念頭，強迫疫苗廠先把生產線問題解決！畢竟這是犧牲無數人命及人民血汗錢換來的疫苗，將來只能救人不能反過來害人！

反觀臺灣的高端疫苗，高端近期嘗試將產能從2L擴大到50L，卻出現試驗結果無法比較的狀況，相同生產模式下，50L製程的分析數據與2L的數據偏差太多，3批次中就有2批次遭食藥署退貨，最後僅有18％產品過關，而高端試著進行更高階的200L製程時，4個批次則是全被打槍。

可是民進黨政府不僅沒把高端生產線品質與量能問題當作一回事，還幫忙護航練一堆肖話，好像生怕高端疫苗股價明天就會崩盤一樣，怪不得被人民唾棄！

單選非高端不打的民眾連1.5%都不到！食藥署長你到底是哪裡出來的PhD啊？想到都覺得羞恥！

作者為資深媒體人

照片來源：疾管署官網截圖。

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