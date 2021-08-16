【愛傳媒黃珊珊專欄】8月14日行政院終於鬆口要直接發五千元給人民，但是好像還是要花幾十億印券，是不是多此一舉？低收入戶又跟大家都一樣，這邏輯真的有點怪怪的！

其實我才聽說行政院可能會發給中低收入戶與900萬受紓困勞工1000元，晚上就變成全民的1000元由政府負擔，那不就是發給每人5000元嗎？既然如此，新台幣鈔票不就是最好的振興券，其他的可以轉到帳戶裡更不用印刷紙本券！

最近我們也在編列追加預算（110年）和111年的預算，對於紓困與振興討論很久，現在各行各業都還在第二期警戒，餐飲業還需要梅花座與隔板，許多人九月要幫孩子交學費，所以市政府傾向紓困優先，振興視疫情狀況再提出各項以紓困為目的的振興方式，先協助特定的辛苦行業，回到正常後再大規模普遍振興商機。

但是因為中央政策一直不確定，連帶我們也很難決定紓困與振興的方式，短短一星期政策討論變了三四次，又好似雲霄飛車轉上下飄移，一場五倍券的奇幻旅程讓人摸不著頭緒，中央政府執政黨也吵成一團，反正，紓困與振興及轉型的做法絕對不會完全一樣，更何況今年疫情比去年慘烈多了，用一樣的思考是沒辦法應付完全不同的情境，台北市政府的市有財產去年減租六個月各50%，今年5-7減租75%、8-10減租50%，主要是根據捷運與公車運量當計算標準，因為今年三級警戒影響商業活動非常嚴重。

無論如何，人民需要紓困、產業需要復原與轉型，不管錢用到哪裡，都還是會透過營業稅等各項稅金交回給政府的，早一點定案早一點紓困、產業也可以早一點復原，之後才有辦法振興與進一步轉型！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。