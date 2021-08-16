加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）周日宣布將提前於9月20日舉行大選，稱他需要新授權，以確保選民支持其自由黨政府推動的新冠振興計畫。

現年49歲的杜魯道押注新冠疫苗的高接種率和後疫情時代的經濟復甦，將有助於他延長並強化對權力的掌控。

最新公布的數據顯示，加拿大符合資格的人口中，已有71%完成疫苗接種。

杜魯道表示，這次選舉正值加拿大「關鍵、重要的時刻」。他在記者會上表示：「我們將做出的決定不僅會持續數個月，還將延續到未來數十年，加拿大人應該擁有發言權，而這正是我們要給的」。

杜魯道在拜訪了國家元首伊麗莎白女王的代表西蒙總督（Mary Simon）並正式要求解散議會後，發表此番談話。

民調顯示，自由黨將連續第三次贏得選舉，但可能無法在338個席次的下議院重新獲得多數。杜魯道目前只取得少數席次，使他必須與其他政黨合作以推動政務。

根據加拿大最大民意調查和市場研究公司Leger Marketing於8月12日進行的一項調查顯示，自由黨在全國估將贏得35%選票，而最大在野黨保守黨（Conservative Party）得票率為30%，左傾的新民主黨（New Democrats）為19%。

保守黨領袖Erin O'Toole抨擊杜魯道在加拿大面臨第四波疫情之際宣布提前大選，稱這破壞加拿大人為抗疫所做的努力，他表示：「我們不應該為了政治遊戲或政治利益而冒這個險」。

為了緩解新冠疫情造成的損害，自由黨在對企業和個人的補貼上投入巨資，使加拿大的國債和預算赤字均創下歷史新高。

近幾日來，在野黨保守黨和新民主黨紛紛譴責提前大選的想法，稱沒有必要這麼做，並將之形容為「奪權」。

當被一再問到為什麼要選在疫情期間舉行選舉時，杜魯道表示，這是一個非常重要的時刻，他並表示，一些保守黨議員稱政府要求聯邦監管的產業強制接種疫苗是「專制蠻橫」的做法。