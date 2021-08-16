前不久為各位介紹Travis Scott x Fragment Design x Air Jordan 三方聯名轟炸潮流界之消息，距離台灣開賣日只剩最後幾天，但網上竟以出現超高天價出售，更加彰顯這回聯名之熱度無人能敵，想不到暗黑潮流女王「明日花綺羅」已經將這雙鞋上腳，並且發布貼文和大家分享，證明潮流女王之地位依然不可撼動。

＠asukakiraran(圖／JKF提供)

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今年 32 歲的明日花綺羅去年 2 月宣告從 AV 界引退，轉型當女強人全力衝刺事業，自家服裝品牌 Whip Bunny 人氣蒸蒸日上，還開設美容診所當老闆娘，因為私下愛好精品時裝還有精品帶貨王之頭銜，不過在進軍時尚圈前，明日花對街頭潮流品牌就相當有研究，只要是具有話題討論的聯名商品都有收藏，並以獨特性感風格詮釋，因此在潮流界聲名大噪讓更多人認識她。

經過數月的洩密和預告，這款高度獨特的運動鞋 Travis Scott x Fragment Design x Air Jordan 1 High “Military Blue” 本月終於在亞洲發售，在這雙鞋上不僅可以看到來自各品牌象徵，就連鞋盒的透明套上也印有三方的品牌 Logo，還一共附贈三種配色鞋帶，其中明日花就是選用粉色鞋帶，兼具可愛與帥氣的外觀，想必女神一定是非常喜愛才會特別 PO 出！

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juicestore(圖／JKF提供)

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(本文由 JKF 提供)