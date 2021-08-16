The Los Angeles Clippers are trading Patrick Beverley Rajon Rondo and Daniel Oturu to the Memphis Grizzlies for guard Eric Bledsoe sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 16 2021

根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基16日搶先爆料，快艇決定送出貝弗利、隆多與奧魯圖，跟灰熊換回布雷索，期望能夠真正補強後場戰力，也讓布雷索回到自己生涯前3年所待的老東家，他在2010年以第18順位被鵜鶘選上，隨即被交易到快艇。

快艇這筆交易的真正用意，還是希望找來一名真正夠格的控球後衛鎮壓後場，畢竟貝弗利向來重防輕攻，也常受到犯規過多問題影響，隆多則在上季用路威廉斯從老鷹換來，卻明顯水土不服，也讓快艇「雙星」里歐納德、保羅喬治相當不滿。

如今快艇重新找回31歲的布雷索，他上季效力鵜鶘場均拿到12.2分、3.8助攻與3.4籃板，卻被鵜鶘在本月7日交易到灰熊，也讓快艇用3換1的方式重新找回洛杉磯打球，可惜里歐納德下個球季提前宣告報銷，想要跟雙星聯手還需等等。

不過有了布雷索的加盟，這下子快艇總教練泰隆盧也要傷腦筋怎麼安排後場調度，因為雷吉傑克生上季季後賽打出生涯代表作，屢屢幫助快艇搶下勝利，到底下個球季的後場指揮官任務要交給布雷索？還是雷吉傑克生？泰隆盧必須好好思考了。