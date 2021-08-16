台股加權指數16日開低在16941.33點，權王台積電（2330）開在582元，小漲1元，但隨即由紅翻黑，大盤向下壓低，一度下跌至16889.84點，創6月8日以來新低，惟貨櫃三雄、中鋼（2002）、生技股高端（6547）逆勢上漲，維繫市場人氣。

美股迪士尼財報創佳績，帶動道瓊工業平均指數、標準普爾500指數8月13日再創歷史收盤新高，惟消費者信心驟降、仍讓股市漲幅受限。

道瓊工業平均指數8月13日終場上漲0.04％（15.53點）、收35515.38點，創歷史收盤新高；周K線上漲0.87％。

那斯達克指數上漲0.04％（6.64點）、收14822.90點；周K線下跌0.09％。費城半導體指數上漲0.67％（22.08點）、收3335.04點；周K線下挫2.26％。

元富投顧指出，未來不確定因素增加，讓台股短線持續拉回，指數短線持續弱勢，投資人要有點耐心。

目前台股處境尷尬，當美國股市創新高時，台股已高檔拉回，連破月線和季線，未來美股一有風吹草動，台股壓力將相當大。

美元指數是另一個重要領先指標，也是資金中期的風向球，美元指數短線在93附近震盪，但在89～92區間，已打出長達9個月底部型態，一旦開始走強，要留意熱錢的去處，國際股市股市將首當其衝，未來留意台股外資資金動向。

近期亞洲股市同步走弱，韓股和港股紛紛出現重挫格局，這也讓台股跟著下跌。台股現階段重要的護國神山，台積電再度失守季線，聯電也高檔拉回，另外貨櫃三雄的走勢，相當弱勢，也將牽動非電子股。

美國公債殖利率大幅震盪，將是美股和台股中期最大變數，中期不得不小心謹慎，短線觀望為宜。