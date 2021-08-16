投信法人針對近期台股盤勢表示，由於盤面仍將缺乏主流股帶動，加上也需要時間來進一步消化市場雜音，因此台股現階段這種震盪走跌或盤整的格局，或許還要維持一段時日；但另一方面，部分擁利基或財報展望佳的族群，投資價值卻也正逐步浮現。

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，過去一周受到市場雜音影響，台股大致呈現震盪走跌的格局。這些雜音包括：美國變種疫情近來有增溫跡象，市場上的擔憂變多；再來就是市場對部分交易新制傳言的擔憂；不過，最主要牽動台股走勢的還是因為缺乏盤面主流股及追價力道所致。

另外，第二季以來陸續漲幅較大的非電或是電子族群，近期也受到評價面，或是基本面等財報和展望仍佳、但市場部分資金認為利多大多已經反映，以及獲利調節等考量，也讓這些族群近期面臨回檔整理的壓力。

就留意布局方向來看，安聯投信台股團隊表示，儘管大盤缺主流、部分產業的能見度也仍有待進一步明朗，但從回歸基本面來看，確實電子股的機會要比非電族群要來得多一些；又如非電中的航運、散裝未來的機會或許也可留意。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，現階段具有能見度和成長性的三大族群，包括：車用電子相關、速度規格提升，以及晶圓代工擴產等。儘管部分族群短線漲多出現回檔，不過就中長線趨勢上並沒有出現太多變化，具有3-5年長期的結構性成長機會。雖然近期台股面臨雜音干擾，台股短線震盪加大，但不必悲觀，選股不選市仍是較佳應對之道。