台股今年初開盤迄8月13日共148個交易日，集中市場總成交值為64兆8238.63億元，市場日均值為4379.99億元，股票成交量週轉率為145.68％。群益證券本周看好四大題材類股，包含：IC封測股、自行車族群、鋼鐵股、航運股等，看本周台股指數區間為16800-17400點。

群益證券分析指出，近期三項國內利多因素：

1.成交量過熱後降溫，雖然部分投資人認為8月台股成交量萎縮是利空，但當沖過熱才是高點警訊，指數既然反彈至月線拉回，量縮才代表多頭回檔整理尋求支撐。

2.航運股7月上旬拉回，短線市場資金轉進電子股，結果8月電子股多殺多，代表這種短線價差投機風險高，航運股暴跌後市場開始編織利空去解釋航運股未來基本面，但股價卻轉為震盪整理。

3.融資餘額下降，7月19日指數攻上18000點後，融資高點為2999億元，8月12日融資單日減少72億元，搭配未來當沖警示機制，極短線投機降溫，17000點附近可望進入震盪整理。